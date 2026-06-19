День літнього сонцестояння-2026: що обов’язково потрібно зробити до 21 червня

Літнє сонцестояння. / © ТСН.ua

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Здавна літнє сонцестояння вважають особливим періодом, коли можна закласти наміри на майбутнє та позбутися всього зайвого. Астрологи радять використати найсильніший день літа — його енергію — для загадування бажань і внутрішнього оновлення. Втім, до цієї дати варто підготуватися заздалегідь — очистити простір, відпустити негатив і налаштуватися на позитивні зміни.

Про це розповіли астрологиня Аля Савчин на своєму Телеграм-каналі.

З її слів, день літнього сонцестояння, 21 червня, який цього року припав на неділю, є самим сильним днем літа.

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«21 червня о 11:23 (за Києвом) Сонце перейде в знак Рака. Саме цей час є магічним часом для загадування бажань», — наголосила астрологиня.

До цієї події варто підготуватися. Експертка радить провести практику на очищення простору, а також приділити час собі.

19 червня — очищення простору

Астрологиня радить цього дня приділити час прибиранню свого простору. Перш за все варто

викинути 50 речей.

«Від чогось дрібного, типу старого шнура від зарядки або однієї шкарпетки, до старого телевізора на балконі», — каже вона.

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Окрім того, слід прибрати у квартирі чи будинку: витерти пил, а також помити підлогу з сіллю. Наприкінці можна запалити свічки — на очищення.

20 червня — час для себе

Цього дня чи увечері можна прийняти душ з сіллю, а також зробити медитації на заспокоєння. Крім того, пишіть на аркуші паперу весь негатив, погані думки і події.

Нагадаємо, ми писали про те, що заборонено робити день літнього сонцестояння.

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