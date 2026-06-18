День літнього сонцестояння-2026: що заборонено робити цього дня

Літнє сонцестояння. / © ТСН.ua

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Літнє сонцестояння — одна з найважливіших астрономічних. 21 червня — цього року припадає на неділю і настане о 11:24 за київським часом. Від давніх часів ця дата вважалася особливою: наші предки пов’язували її з оновленням, силою Сонця та початком нового природного циклу.

Чому цей день вважається особливим і що категорично не можна робити, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Астрономічно сонцестояння настає через нахил земної осі до Сонця. Саме тому в червні Північна півкуля отримує найбільшу кількість сонячного світла за весь рік, а 21 червня жителі цієї частини планети спостерігають найдовший день і найкоротшу ніч.

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У цей момент Сонце досягає найвищої точки над горизонтом, а після цієї дати світловий день поступово починає скорочуватися.

Чому цей день вважають особливим

У багатьох культурах літнє сонцестояння символізувало перемогу світла над темрявою, достаток і родючість. У слов’янській традиції цей період пов’язували з обрядами очищення, збиранням цілющих трав і святкуваннями на честь Сонця.

Вважалося, що природа в цей час має особливу силу, а тому люди намагалися провести день у гармонії з собою та навколишнім світом.

Що не варто робити

Хоча офіційних заборон цього дня немає, у народній традиції та вірування існують певні прикмети та перестороги в день літнього сонцестояння.

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Що, за народними віруваннями, цього дня не варто робити:

сваритися і конфліктувати

Наші предки вірили, що негативні емоції, проявлені у день сонцестояння, можуть надовго затягнутися в життя людини. Тому радили уникати сварок, образ і з’ясування стосунків.

відмовляти в допомозі

Вважалося, що добрі справи, зроблені цього дня, повертаються сторицею, а байдужість — могла принести невдачу.

сумувати

За повір’ями, емоційний стан людини в день сонцестояння здатен вплинути на події найближчих місяців.

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братися за справи з поганими намірами

У народі вірили, що будь-які вчинки, зроблені зі злом чи заздрощами, можуть обернутися проти самої людини.

Зауважимо, що усі ці заборони належать до народних вірувань і не мають наукового підтвердження. Водночас літнє сонцестояння залишається нагодою звернути увагу на природу, провести час із близькими та насолодитися найдовшим днем року.

Нагадаємо, ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року, 21 червня.

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