День матері 2024 року: як правильно вітати тещу або свекруху зі святом, чи потрібно це робити

Щорічно в другу неділю травня в Україні святкують День матері. 2024 року це буде 12 травня. Привітати цього дня можна не лише маму, але й тещу чи свекруху.

Не існує суворих правил щодо того, кого можна і кого не можна вітати з Днем матері. Більше того, в цей день вшановують матерів в цілому, їхній внесок в розвиток суспільства. А тому, за бажання, ви можете вітати зі святом свекруху чи тещу.

Існує навіть така думка, що в День матері можна вітати всіх жінок — від крихітних дітей до літніх людей. Вони можуть бути вашими родичками або ж просто знайомими.

По суті, вітати чи ні свекруху або тещу в День матері, залежить лише від того, які у вас з нею стосунки. Чи бажаєте ви порадувати цю людину і подарувати їй невелику порцію щастя.

Як гарно привітати свекруху або тещу з Днем матері

Якщо ви не знаєте, як саме вітати свекруху або тещу з цим святом, то можете скористатися такими порадами:

невеликий подарунок чи приємний презент (може бути навіть листівка з теплими словами, які йдуть від серця);

телефонний дзвінок чи відеодзвінок, щоб привітати в усній формі;

особиста зустріч в кафе, щоб показати особливе ставлення до людини;

святкування за одним столом.

Звичайно, тут найголовніше не те, який варіант ви виберете, а те, наскільки щирими будуть ваші слова привітання.

Привітання з Днем матері свекрусі чи тещі

Дорога свекрухо, вітаю Вас з Днем матері! В цей важливий день я хочу побажати Вам чудового життя з приємними сюрпризами, з міцними та щирими обіймами коханих людей. Ви прекрасна жінка, добра та розуміюча мама. Тому нехай Вам усе вдається. Нехай кожен день складається так, як забажає серце.

Привітання з Днем матері свекрусі / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю свекруху, чудову людину,

Яка полюбила мене, як дитину.

Бажаю здоров’я і довгого віку,

Пливуть нехай радості повнії ріки.



Живіть у добрі, у любові взаємній,

Ви завжди для мене ласкава й приємна.

Я зичу привітно всіх благ у родині,

Щоб свято чудове вдалося вам нині!

Привітання з Днем матері свекрусі / Фото: ТСН.ua

***

З Днем матері, моя друга матуся! Мені не хочеться називати вас свекрухою, бо ви така любляча та терпляча, мудра та ласкава! Дякую за ваше добро та ласку! Бажаю вам здоров’я та довголіття!

Привітання з Днем матері свекрусі / Фото: ТСН.ua

***

Мені з тещею дуже пощастило,

І тому я в свято Мами

Хочу сказати Вам пару слів,

Благими підкріпивши справами.

Дякую за простоту,

За легкість і тепло в спілкування.

Нехай життя Вам дарує красу,

І казкове настрій!

Привітання з Днем матері тещі / Фото: ТСН.ua

***

Дякуємо за те, що Ви така чудова мама, яка змогла виростити таку чудову дочку. Бажаю здоров’я, удачі. Також хочеться, щоб ви передали свою частинку виховання та нашим дітям. Зі святом!

Привітання з Днем матері тещі / Фото: ТСН.ua

***

Спасибі Вам, теща, за дочку!

Прийміть моє захоплення,

Завжди радий у всьому Вам допомогти,

Ви найкраща мати, без сумніву!

Сьогодні, в День матері я

Бажаю Вам вічного щастя!

Нехай біди підуть назавжди,

І з ними підуть всі негоди!

Читайте також: