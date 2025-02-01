День матері 2025 року в Україні: коли вітаємо найріднішу людину у світі, які традиції існують

День матері – це одне з найзворушливіших свят, адже мама – найрідніша людина, яка завжди підтримає, зрозуміє, пробачить і любитиме щиро та безумовно, незважаючи ні на що.

Перехід на новий календар жодним чином не вплине на святкування Дня матері, адже він пов'язаний лише з деякими релігійними святами. Тому 2025 року ми будемо святкувати День матері в другу неділю травня — 11 травня.

Історія Дня матері

Повага до матерів сягає глибокої давнини, коли їх шанували через культ богинь. У Стародавній Греції поклонялися Реї – матері багатьох богів, а в Римській імперії проводили фестиваль Хіларія на честь богині Кібели.

Сучасний День матері бере початок понад століття тому. Його офіційне визнання відбулося у США 8 травня 1914 року завдяки ініціативі Анни Джарвіс із Філадельфії. Вона прагнула вшанувати пам’ять своєї матері – Анни Марії Рівз-Джарвіс, активістки, яка боролася за реформування системи охорони здоров’я. Анна Джарвіс звернулася до відомих осіб, урядовців та законодавців із проханням зробити День матері загальнодержавним святом.

Першим цю ідею підтримав штат Вірджинія, розпочавши святкування 1910 року. А вже в 1914-му президент США Вудро Вільсон проголосив другу неділю травня днем вшанування матерів.

Після Першої світової війни свято поширилося по всьому світу, хоча в Європі подібні традиції існували ще раніше. В Україні День матері також святкують у другу неділю травня. За часів СРСР його було заборонено, але 2000 року традиція повернулася.

Як святкують День матері в Україні і світі

Традиції святкування Дня матері в Україні і світі / Фото: Unsplash

Хоча більшість країн відзначає День матері у другу неділю травня, у світі існують різні дати цього свята. Наприклад:

У Великій Британії, Ірландії, Нігерії та деяких інших країнах його святкують у четверту неділю Великого посту – так звану Материнську неділю.

У Молдові, Азербайджані, Афганістані, В’єтнамі та Чорногорії матерів вшановують 8 березня, поєднуючи це зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.

У Норвегії День матері припадає на другу неділю лютого.

У Грузії його святкують 3 березня.

У Південній Кореї 8 травня є День батьків, в рамках якого шанують і матерів.

У низці країн Західної Азії та Африки це свято святкують 21 березня, під час весняного рівнодення.

Традиції святкування часто залежать від релігійних та культурних особливостей. У християнських країнах вшанування матерів часто пов’язане з культом Богородиці. Наприклад, в Англії ще з XV століття четверта неділя Великого посту називалася Материнською неділею: спочатку родини відвідували церковну службу на честь Діви Марії, а потім діти дарували матерям квіти.

В Україні історія Дня матері почалася 1929 року, слідом за українською діаспорою в Канаді. Його підтримували жіночі та громадські організації, зокрема "Пласт", "Сокіл", "Рідна школа", "Просвіта", які організовували концерти, фестивалі та освітні заходи в Західній Галичині.

1939 року радянська влада заборонила це свято, і лише на початку 2000-х воно повернулося завдяки активності громадських організацій. На початку XXI століття День матері отримав офіційний статус в Україні.

Цікаві факти про День матері, які ви можете не знати

Символ Дня матері — червоні гвоздики / Фото: pixabay.com

Цього дня відбувається рекордна кількість телефонних дзвінків. Щороку в другу неділю травня здійснюється близько 122 мільйонів дзвінків – більше, ніж у будь-який інший день року. Ця статистика водночас зворушлива і трохи сумна.

День матері – одне з найприбутковіших свят для квіткової індустрії. Приблизно 25% усіх квітів, які продаються за рік, купують саме до цього свята.

Слово "мама" має природне походження. Малюки першими вимовляють звук "ма", тому в багатьох мовах світу слово для позначення матері починається на "М" або є варіацією цього звуку.

Анна Джарвіс, яка ініціювала запровадження Дня матері, згодом виступала проти того, у що це свято перетворилося. Вона вважала, що продаж квітів, листівок і солодощів відволікає від головної ідеї – особистої шани матерям. Джарвіс організовувала бойкоти та акції протесту, критикувала навіть першу леді США Елеонору Рузвельт за використання свята для благодійних зборів. Вона витратила всі свої заощадження на боротьбу з комерціалізацією Дня матері та померла у 84 роки в санаторії.

Символом свята є червона гвоздика, хоча спочатку Анна Джарвіс пропонувала використовувати білі гвоздики як знак чистоти та поваги до матерів. Згодом популярність червоних гвоздик зросла, ймовірно, через їхню доступність і широке розповсюдження.

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