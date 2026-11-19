Привітання з днем працівників гідрометеорологічної служби / © pexels.com

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Чи буде завтра сонячно, коли чекати на перший сніг і чи варто захопити парасольку перед виходом із дому? Відповіді на ці запитання шукають працівники гідрометеорологічної служби. Вони аналізують погодні зміни, стежать за атмосферними явищами та попереджають про небезпечні природні явища.

Їхня робота потребує уважності, точності й величезної відповідальності. Тож 19 листопада саме час подякувати синоптикам, метеорологам та всім фахівцям галузі за їхню щоденну працю.

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Гарні привітання з Днем працівників гідрометеорологічної служби

Нехай у вашому житті завжди панує сонячна погода, а хмари з’являються лише для того, щоб подарувати довгоочікувану прохолоду. Бажаємо професійних успіхів, цікавих відкриттів, міцного здоров’я та якомога більше приводів для радості. Нехай кожен прогноз буде точним, а кожен день — щасливим!

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Вітаємо з професійним святом! Бажаємо, щоб усі життєві циклони оминали ваш дім, антициклони приносили достаток, а вітер змін завжди дув у потрібному напрямку. Нехай робота надихає, колеги підтримують, а доля щодня готує приємні сюрпризи!

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З Днем працівників гідрометеорологічної служби! Нехай ваша професійна інтуїція буде гострішою за найчутливіший прилад, а прогнози справджуються з максимальною точністю. Бажаємо гармонії, добробуту, родинного затишку та сонячного настрою незалежно від погоди за вікном!

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Короткі привітання з Днем метеоролога своїми словами

Вітаю з професійним святом! Нехай у житті буде більше сонця, менше негоди, а всі прогнози на щастя та успіх неодмінно здійснюються!

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З Днем метеоролога! Бажаю стабільного особистого антициклону, високого тиску лише в атмосфері та безхмарного горизонту для всіх мрій!

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Бажаю, щоб кожен день приносив гарні новини, робота — задоволення, а погода за вікном завжди відповідала настрою. Зі святом!

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Нехай у вашому житті не буде штормових попереджень, фінансових заморозків і душевних опадів. Бажаю здоров’я, любові та професійного визнання!

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби / © ТСН

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби / © ТСН

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби / © ТСН

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби / © ТСН

Картинки та листівки з Днем працівників гідрометеорологічної служби / © ТСН

Прикольні привітання для синоптиків

Вітаю тих, хто знає про дощ раніше за першу краплю на підвіконні! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було +25 до щастя, 100% ймовірності успіху та жодного попередження про життєві бурі. А ще — щоб парасолька знадобилася виключно для пляжного відпочинку!

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Зі святом, повелителі хмар і атмосферних фронтів! Бажаю, щоб начальство завжди було у доброму гуморі, зарплата зростала швидше за температуру влітку, а вихідні були довшими за полярний день. Нехай у вашому житті завжди світить сонце!

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Нехай усі грози залишаються на погодних картах, дощі йдуть тільки тоді, коли ви вдома, а вітер приносить виключно гроші та хороші новини. Бажаю, щоб навіть найскладніші прогнози не псували настрою. З Днем метеоролога!

Зворушливі побажання працівникам гідрометеорологічної служби

Дякуємо за вашу уважність до кожної хмаринки, за безсонні години спостережень і за важливі попередження, які допомагають людям бути готовими до примх природи. Бажаємо вам міцного здоров’я, душевного спокою, поваги від колег і вдячності від людей. Нехай у ваших родинах завжди панують любов, тепло та взаєморозуміння!

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Ваша праця часто залишається за кадром, але її результати відчувають тисячі людей. Ви допомагаєте завчасно побачити небезпеку, підготуватися до змін і почуватися впевненіше. Нехай добро, яке ви щодня даруєте іншим, повертається до вас сторицею. Зі святом!

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Бажаємо, щоб після кожного робочого дня на вас чекали затишок і турбота близьких, щоб вистачало сил на найсміливіші плани, а життєві обставини складалися якнайкраще. Нехай у душі завжди буде весна, а над головою — мирне небо!

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