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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
3 хв

День нафтовика 2026: найкращі привітання у прозі, теплі побажання та яскраві картинки для працівників галузі

У вересні в Україні святкують професійне свято людей, чия робота безпосередньо пов’язана з нафтою, газом, їх видобутком, транспортуванням і переробкою. День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 2026 року припадає на 13 вересня. Традиційно його святкують у другу неділю вересня.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Привітання з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України / © pexels.com

Цього дня варто привітати нафтовиків, газовиків, бурильників, геологів, інженерів, технологів, операторів та всіх фахівців, які працюють у нафтогазовій сфері. Зібрали красиві привітання з Днем нафтовика 2026, які можна надіслати рідним, друзям, колегам або знайомим.

Коли День нафтовика в Україні 2026 року

Дата професійного свята є змінною, адже його відзначають у другу неділю вересня. 2026 року це 13 вересня.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості присвячений людям, які щодня працюють у важливій для держави галузі. Їхня професія потребує не тільки спеціальних знань, а й витримки, відповідальності, уважності та високої кваліфікації.

Тож професійне свято — чудовий привід сказати кілька теплих слів тим, хто пов’язав свою кар’єру з енергетичною сферою.

Привітання з Днем нафтовика у прозі

Вітаю з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості! Бажаю впевненості у кожному рішенні, безпечних робочих буднів, гідної винагороди за вашу працю та нових професійних перемог. Нехай енергії вистачає на всі плани, а вдома завжди чекають тепло, любов і підтримка!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваша праця приносить не лише стабільність і достаток, а й справжнє задоволення. Бажаю міцного здоров’я, надійних колег, успішних проєктів і спокою в душі. Нехай кожна робоча зміна минає безпечно, а всі професійні цілі неодмінно здійснюються!

***

З Днем нафтовика! Бажаю, щоб у роботі завжди вистачало сил, досвіду та наснаги, а кожен новий день відкривав можливості для розвитку. Нехай професійні знання цінують, результати праці помічають, а життя поза роботою дарує багато щасливих моментів!

***

Прийміть найкращі побажання з нагоди професійного свята! Нехай у вашій справі буде якомога менше складних ситуацій, а більше успішних рішень, перспектив і досягнень. Бажаю достатку, добробуту, родинного затишку та мирного неба. Нехай ваша енергія завжди повертається до вас добром!

Короткі привітання нафтовикам і газовикам

З Днем нафтовика! Бажаю безпечної роботи, професійних успіхів, стабільності, добробуту та невичерпної енергії!

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Вітаю з професійним святом! Нехай робота приносить гідні результати, колектив буде надійним, а вдома завжди панують мир і тепло!

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Зі святом усіх нафтовиків і газовиків! Міцного здоров’я, впевненості, достатку, нових досягнень і великих професійних перемог!

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Щиро вітаю з Днем працівників нафтогазової галузі! Бажаю сил, наснаги, безпеки, стабільності та здійснення найзаповітніших бажань!

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Красиві картинки з привітаннями з Днем працівників нафтогазової галузі / © ТСН

Привітання з Днем нафтовика своїми словами

Вітаю з Днем нафтовика! Хочу побажати тобі, щоб робота завжди була джерелом впевненості у завтрашньому дні, а не приводом для зайвих переживань. Нехай поруч будуть хороші люди, професійні успіхи не змушують довго чекати, а після кожної зміни хочеться повертатися додому до тих, хто любить і чекає.

***

З професійним святом! Твоя робота непроста, але надзвичайно важлива. Бажаю, щоб усі робочі завдання вирішувалися легко, досвід допомагав долати труднощі, а кожен новий професійний рік приносив більше можливостей. Здоров’я тобі, достатку, сімейного щастя та мирних днів!

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