ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

День Незалежності України 2025 року: чи буде додатковий вихідний цього разу

Незалежність — це фундаментальна основа державності, а саме свято набуває ще глибшого змісту в умовах воєнного стану, коли цінність свободи й суверенітету відчувається особливо гостро.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
День Незалежності України 2025 року

День Незалежності України 2025 року / © unsplash.com

2025 року День Незалежності України святкуватимуть у неділю, 24 серпня — ця дата залишається незмінною з часу прийняття Акту проголошення незалежності 1991 року та закріплена в українському законодавстві як офіційний символ державності.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день є офіційним вихідним. Проте 2025 року додатковий вихідний, який зазвичай переноситься з неділі на понеділок, не надається автоматично через дію воєнного стану в Україні від 2022 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 2136, під час воєнного стану святкові вихідні не є обов’язковими — остаточне рішення щодо їх надання залишається за роботодавцем.

Чому День Незалежності саме 24 серпня

Ця дата безпосередньо пов’язана з ухваленням Верховною Радою 24 серпня 1991 року Акту про незалежність України, який проголошував вихід країни зі складу СРСР і заснування суверенної держави. Це рішення отримало підтвердження на всенародному референдумі 1 грудня 1991 року. Відтоді 24 серпня стало офіційним державним святом, що символізує свободу, територіальну єдність і політичну автономію України.

Це свято закріплене на законодавчому рівні та має статус офіційного державного вихідного в мирний час. Щороку його відзначають державними урочистостями, військовими парадами чи пам’ятними церемоніями — залежно від актуальної безпекової ситуації. У 2025 році через дію воєнного стану формат святкувань може бути обмеженим або зміненим, проте дата залишиться незмінною — 24 серпня. Саме ця дата фігурує у всіх офіційних календарях, списках державних свят і документах Міністерства культури України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie