День Незалежності України 2025 року: чи буде додатковий вихідний цього разу

День Незалежності України 2025 року / © unsplash.com

2025 року День Незалежності України святкуватимуть у неділю, 24 серпня — ця дата залишається незмінною з часу прийняття Акту проголошення незалежності 1991 року та закріплена в українському законодавстві як офіційний символ державності.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, цей день є офіційним вихідним. Проте 2025 року додатковий вихідний, який зазвичай переноситься з неділі на понеділок, не надається автоматично через дію воєнного стану в Україні від 2022 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 2136, під час воєнного стану святкові вихідні не є обов’язковими — остаточне рішення щодо їх надання залишається за роботодавцем.

Чому День Незалежності саме 24 серпня

Ця дата безпосередньо пов’язана з ухваленням Верховною Радою 24 серпня 1991 року Акту про незалежність України, який проголошував вихід країни зі складу СРСР і заснування суверенної держави. Це рішення отримало підтвердження на всенародному референдумі 1 грудня 1991 року. Відтоді 24 серпня стало офіційним державним святом, що символізує свободу, територіальну єдність і політичну автономію України.

Це свято закріплене на законодавчому рівні та має статус офіційного державного вихідного в мирний час. Щороку його відзначають державними урочистостями, військовими парадами чи пам’ятними церемоніями — залежно від актуальної безпекової ситуації. У 2025 році через дію воєнного стану формат святкувань може бути обмеженим або зміненим, проте дата залишиться незмінною — 24 серпня. Саме ця дата фігурує у всіх офіційних календарях, списках державних свят і документах Міністерства культури України.