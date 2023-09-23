День осіннього рівнодення 2023 року: картинки українською мовою, привітання

День осіннього рівнодення — особлива дата, коли день і ніч ділять добу на дві рівні частини.
23 вересня 2023 року буде особлива астрономічна подія, коли тривалість дня та ночі однакова. Хоча це свято і несе дещо сумний настрій, адже ночі поступово стають довшими, а дні коротшими, погода погіршується і природа повертається до зими, однак це важливий період для кожного з нас, коли можна перезапуститися і створити нові звички.
З днем осіннього рівнодення: привітання у прозі та віршах
День осіннього рівнодення — це чарівний день, в який потрібно насолоджуватися життя по максимуму. Хочу побажати в цей прекрасний день бути щасливим, здоровим і веселим. Даруй людям посмішку і позитивні емоції!
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Осінь з літом розстається,
То плаче осінь, то сміється,
То раптом дощиком поллє,
То раптом сонцем все заллє,
День сьогодні дорівнює ночі,
Завтра стане він коротшим,
Але це завтра, ну а зараз,
З рівноденням усіх вас!
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Щиро вітаю з особливим магічним святом - днем осіннього рівнодення від щирого серця хочу побажати в цей гармонійний день отримати від природи правильний душевний баланс і зберегти його на весь рік!
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Плаче дощ з самого ранку,
І скидають клени листя.
Прийшла осінь нам на ганок,
Зігрівають чай і листи.
День сьогодні особливий,
Бо настало рівнодення.
Я бажаю, щоб до тебе
Прийшло благословення!
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З Днем осіннього рівнодення! Скоро ніч стрімко почне скорочуватися, тому бажаю тобі гарненько виспатися, побачити солодкий сон про білі яхти і диво-острови! А прокинувшись, бажаю виконати все задумане і втілити сни!