День осіннього рівнодення 2023 року: картинки українською мовою, привітання

День осіннього рівнодення — особлива дата, коли день і ніч ділять добу на дві рівні частини.

23 вересня 2023 року буде особлива астрономічна подія, коли тривалість дня та ночі однакова. Хоча це свято і несе дещо сумний настрій, адже ночі поступово стають довшими, а дні коротшими, погода погіршується і природа повертається до зими, однак це важливий період для кожного з нас, коли можна перезапуститися і створити нові звички.

З днем осіннього рівнодення: привітання у прозі та віршах

День осіннього рівнодення — це чарівний день, в який потрібно насолоджуватися життя по максимуму. Хочу побажати в цей прекрасний день бути щасливим, здоровим і веселим. Даруй людям посмішку і позитивні емоції!

Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Осінь з літом розстається,

То плаче осінь, то сміється,

То раптом дощиком поллє,

То раптом сонцем все заллє,

День сьогодні дорівнює ночі,

Завтра стане він коротшим,

Але це завтра, ну а зараз,

З рівноденням усіх вас!

Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Щиро вітаю з особливим магічним святом - днем осіннього рівнодення від щирого серця хочу побажати в цей гармонійний день отримати від природи правильний душевний баланс і зберегти його на весь рік!

Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Плаче дощ з самого ранку,

І скидають клени листя.

Прийшла осінь нам на ганок,

Зігрівають чай і листи.

День сьогодні особливий,

Бо настало рівнодення.

Я бажаю, щоб до тебе

Прийшло благословення!

Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

З Днем осіннього рівнодення! Скоро ніч стрімко почне скорочуватися, тому бажаю тобі гарненько виспатися, побачити солодкий сон про білі яхти і диво-острови! А прокинувшись, бажаю виконати все задумане і втілити сни!