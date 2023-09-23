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День осіннього рівнодення 2023 року: картинки українською мовою, привітання

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
2 хв
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День осіннього рівнодення 2023 року: картинки українською мовою, привітання

День осіннього рівнодення / Фото: Pexels

День осіннього рівнодення — особлива дата, коли день і ніч ділять добу на дві рівні частини.

23 вересня 2023 року буде особлива астрономічна подія, коли тривалість дня та ночі однакова. Хоча це свято і несе дещо сумний настрій, адже ночі поступово стають довшими, а дні коротшими, погода погіршується і природа повертається до зими, однак це важливий період для кожного з нас, коли можна перезапуститися і створити нові звички.

З днем осіннього рівнодення: привітання у прозі та віршах

День осіннього рівнодення — це чарівний день, в який потрібно насолоджуватися життя по максимуму. Хочу побажати в цей прекрасний день бути щасливим, здоровим і веселим. Даруй людям посмішку і позитивні емоції!

Привітання з днем осіннього рівнодення / © ТСН.ua
Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Осінь з літом розстається,
То плаче осінь, то сміється,
То раптом дощиком поллє,
То раптом сонцем все заллє,
День сьогодні дорівнює ночі,
Завтра стане він коротшим,
Але це завтра, ну а зараз,
З рівноденням усіх вас!

Привітання з днем осіннього рівнодення / © ТСН.ua
Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Щиро вітаю з особливим магічним святом - днем осіннього рівнодення від щирого серця хочу побажати в цей гармонійний день отримати від природи правильний душевний баланс і зберегти його на весь рік!

Привітання з днем осіннього рівнодення / © ТСН.ua
Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Плаче дощ з самого ранку,
І скидають клени листя.
Прийшла осінь нам на ганок,
Зігрівають чай і листи.
День сьогодні особливий,
Бо настало рівнодення.
Я бажаю, щоб до тебе
Прийшло благословення!

Привітання з днем осіннього рівнодення / © ТСН.ua
Привітання з днем осіннього рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

З Днем осіннього рівнодення! Скоро ніч стрімко почне скорочуватися, тому бажаю тобі гарненько виспатися, побачити солодкий сон про білі яхти і диво-острови! А прокинувшись, бажаю виконати все задумане і втілити сни!

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Дата публікації
Перегляди
153
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