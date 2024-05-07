День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1939-1945 роки): чи буде вихідний

Друга світова війна, яка тривала від 1939 до 1945 року, вважається найкривавішою в історії людства. На території України в ті часи велося чимало жорстоких битв. А тому важливо пам'ятати про ті величезні жертви, які принесла перемога над нацизмом.

2023 року президентом України Володимиром Зеленським було підписано закон про встановлення на 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років.

Згідно з ним, ця важлива пам'ятна подія буде щороку проводитися 8 травня і стане в Україні вихідним днем (якщо припадатиме на суботу чи неділю, то вихідний переноситиметься на понеділок). Тоді "за" закон проголосували 317 народних депутатів. Особливим символом цього дня стала червона квітка мак.

Чи чекати на вихідний на День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня 2024 року

На жаль, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", у травні 2024 року українці будуть мати вихідні у суботи та неділі. Нагадаємо, що наразі воєнний стан в Україні діятиме до 13 травня.

Тому середа, 8 травня 2024 року, буде звичайним робочим днем. Хоча це і важлива подія для всіх українців.

Втім, приватні компанії можуть запроваджувати власний графік вихідних, а тому у деяких працівників додаткові вихідні дні все-таки можливі.

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