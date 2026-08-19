День пасічника 2026: найкращі привітання, щирі побажання, листівки, картинки та вірші

Привітання з Днем пасічника / © pexels.com

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День пасічника 2026 — чудова нагода подякувати пасічникам за їхню наполегливість, любов до своєї справи та внесок у розвиток українського бджільництва.

Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є пасічник, не забудьте подарувати йому кілька щирих слів. Ми зібрали найкращі привітання з Днем пасічника у прозі, віршах і коротких повідомленнях.

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Коли святкують День пасічника 2026 року

День пасічника в Україні традиційно святкують 19 серпня. Це професійне свято людей, які присвятили своє життя догляду за бджолами та розвитку бджільництва. Воно є чудовою нагодою висловити вдячність усім, хто щодня працює задля збереження природи та забезпечує українців натуральним медом.

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Красиві привітання з Днем пасічника своїми словами

Вітаю з Днем пасічника! Нехай кожен день приносить радість, пасіка радує щедрим медозбором, а бджоли працюють дружно й спокійно. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, сімейного затишку та мирного неба над головою.

***

Щиро бажаю, щоб ваша праця завжди була винагороджена багатим урожаєм меду, вдячністю людей і теплом рідних сердець. Нехай життя буде таким же солодким, як свіжий запашний мед.

***

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З професійним святом! Нехай кожен новий сезон дарує щедрі врожаї, а всі мрії здійснюються так само легко, як бджоли знаходять найкращі квіти. Миру, достатку, натхнення та щасливих моментів!

Привітання у віршах

Хай медом пахне кожен день,

Без зайвих труднощів й вагань.

Нехай щастить у всіх справах,

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А радість буде у серцях.

***

Бажаємо добра й тепла,

Щоб доля світлою була.

Щоб бджоли дружно працювали,

А ви ніколи не втомлялись!

***

Хай сонце лагідно сіяє,

Пасіку щедро зігріває.

Хай буде меду через край,

А в серці — справжній світлий рай.

Листівки з Днем пасічника

Листівки з Днем пасічника / © ТСН

Листівки з Днем пасічника / © ТСН

Листівки з Днем пасічника / © ТСН

Листівки з Днем пасічника / © ТСН

Короткі привітання (SMS)

З Днем пасічника! Бажаю здоров’я, достатку та щедрих медових врожаїв!

Нехай у житті буде більше солодких моментів, ніж крапель меду у вулику!

Щастя, миру, тепла та невичерпної енергії! З професійним святом!

Хай праця приносить задоволення, а пасіка — лише гарні новини.

Бажаю, щоб кожен день був солодким, як травневий мед!

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