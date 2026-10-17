День працівників целюлозно-паперової промисловості 2026: дата та привітання

Привітання з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості / © ТСН

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Професійне свято працівників галузі з’явилося в українському календарі 2008 року. Його запровадили, щоб відзначити внесок фахівців целюлозно-паперової промисловості у розвиток економіки країни.

Виробництво паперу — складний технологічний процес, який потребує спеціального обладнання, досвіду та злагодженої роботи великої кількості людей. До галузі причетні технологи, оператори виробничих ліній, машиністи, наладчики обладнання, сушарі, контролери якості та представники багатьох інших професій.

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Продукція целюлозно-паперових підприємств залишається необхідною навіть у цифрову епоху. Папір потрібен для книг, документів, навчання та творчості, а картон і пакувальні матеріали широко використовуються у промисловості, торгівлі та побуті.

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У професійне свято працівникам галузі бажають стабільної роботи, розвитку підприємств, гідної оплати праці та нових професійних досягнень. Також цього дня варто подякувати фахівцям за їхню щоденну працю та побажати їм здоров’я, добробуту, миру і родинного затишку.

Листівки з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості

Листівки з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості / © ТСН

Листівки з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості / © ТСН

Листівки з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості / © ТСН

Привітання з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості

У професійне свято варто привітати всіх, хто працює на підприємствах целюлозно-паперової галузі. Теплі слова колегам, друзям і близьким допоможуть висловити вдячність за їхню важливу та відповідальну працю.

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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю успіхів у роботі, нових можливостей та професійного розвитку. Нехай кожен робочий день буде продуктивним, колектив — дружним, а всі починання завершуються чудовими результатами.

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Вітаю з професійним святом! Бажаю безперебійної роботи, успішних проєктів, надійних партнерів і стабільного розвитку. Нехай у житті буде якомога більше приводів для радості, а кожен новий день відкриває приємні перспективи.

Привітання у віршах

З професійним святом вас вітаєм,

Миру, щастя від душі бажаєм,

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Хай успішно йдуть щодня діла,

Щоб робота радість принесла.

Хай достаток буде у родині,

А добро примножується нині,

Сил, здоров’я, затишку, тепла

І щоб доля щедрою була!

***

Хай виробництво процвітає,

А успіх поруч крокує,

Нехай робота надихає,

А доля щастя подарує.

Добра, достатку і наснаги,

Здоров’я, радості, тепла,

Від колективу — лиш поваги,

Щоб вдало йшли усі діла!

***

Бажаємо успіхів, миру й добра,

Щоб легкою завжди робота була,

Щоб плани здійснялись, зростали доходи,

А щастя чекало за кожним порогом.

Здоров’я міцного, любові й тепла,

Щоб радість щоденно у серці жила!

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