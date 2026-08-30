День шахтаря 2026: красиві привітання, теплі слова подяки та листівки для справжніх героїв

Привітання з Днем шахтаря 2026 року / © pexels.com

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2026 року ця дата припадає на 30 серпня. Цей день є нагодою висловити щиру вдячність усім працівникам вугільної промисловості за їхню мужність, витримку та відданість своїй справі.

Шахтарська професія завжди асоціюється із силою характеру, відповідальністю та справжньою чоловічою витримкою. Щодня ці люди спускаються у глибини землі, виконують важку роботу та роблять вагомий внесок у розвиток енергетики країни.

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У День шахтаря рідні, друзі, колеги та знайомі надсилають теплі побажання, створюють святкові листівки та діляться словами підтримки з тими, хто обрав цю непросту професію.

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День шахтаря 2026 — привітання у прозі

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, добробуту та безпечних робочих змін. Нехай кожен спуск під землю завершується щасливим поверненням додому, а поруч завжди будуть надійні люди та вірні друзі.

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Щиро вітаю всіх шахтарів із професійним святом! Ваша праця потребує великої сили духу, мужності та витривалості. Нехай у житті буде більше світлих моментів, а труднощі залишаються позаду. Бажаю миру, здоров’я та добробуту вашим родинам.

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З Днем шахтаря! Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а кожен день приносить упевненість у майбутньому. Бажаю міцного здоров’я, професійних успіхів, достатку та простого людського щастя.

***

Дорогі шахтарі! Дякуємо вам за силу, відвагу та щоденну працю. Нехай у ваших домівках панують затишок і любов, а над головою завжди буде мирне небо.

Привітання з Днем шахтаря у віршах

Нехай шахтарська праця славна

Приносить радість і добро.

Хай буде доля завжди ясна,

А в серці — світло і тепло.

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***

Бажаємо здоров’я міцного,

Щасливих днів і довгих літ,

Щоб поруч були рідні люди,

А в домі — радість і привіт.

***

Шахтарю, прийми вітання,

Хай здійсняться всі бажання.

Сили, мужності, добра,

Щоб щасливою була пора.

***

Нехай удача поруч буде,

І береже тебе щодня.

Хай поважають тебе люди,

А вдома ждуть любов і сім’я.

***

У цей святковий день бажаємо

Здоров’я, радості, тепла.

Хай праця ваша буде славною,

А доля — щедра і ясна.

Листівки та картинки до Дня шахтаря 2026

Листівки та картинки до Дня шахтаря 2026 / © ТСН

Листівки та картинки до Дня шахтаря 2026 / © ТСН

Листівки та картинки до Дня шахтаря 2026 / © ТСН

Листівки та картинки до Дня шахтаря 2026 / © ТСН

Короткі побажання шахтарям

З Днем шахтаря! Нехай кожна зміна буде легкою, а кожне повернення додому — щасливим.

Бажаю міцного здоров’я, сили духу та професійної удачі!

Нехай шахтарська каска буде символом захисту, а життя дарує лише приємні сюрпризи.

Дякуємо за вашу працю, мужність і відданість своїй справі!

Бажаємо миру, достатку та благополуччя вашим сім’ям.

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