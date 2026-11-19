День скловиробника 2026: привітання / © pexels.com

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У цей день варто привітати скловиробників, склярів, технологів, інженерів та всіх, хто працює у скляній промисловості. Ми зібрали нові привітання з Днем скловиробника 2026 року: теплі побажання своїми словами, красиві слова у прозі та короткі повідомлення, які можна надіслати колегам, друзям і рідним.

Коли День скловиробника в Україні 2026 року

День скловиробника щороку припадає на 19 листопада. У 2026 році професійне свято святкуватимуть у четвер.

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Свято було встановлене Указом Президента України № 1417/2003 від 9 грудня 2003 року. Його мета — вшанувати внесок працівників скляної промисловості в розвиток української економіки та збереження традицій вітчизняного скловиробництва.

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Це гарна нагода подякувати фахівцям за відповідальність, професійні навички та щоденну роботу, результати якої ми бачимо у звичних речах.

Привітання з Днем скловиробника своїми словами

Вітаю з професійним святом — Днем скловиробника! Бажаю, щоб кожен робочий день приносив задоволення від результату, а кожен новий задум знаходив вдале втілення. Нехай майстерність цінується, досвід відкриває нові можливості, а вдома завжди чекають любов, затишок і підтримка близьких!

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З Днем скловиробника! Нехай у вашій справі завжди буде місце для цікавих ідей, професійного зростання та гідних досягнень. Бажаю міцного здоров’я, надійної команди, стабільності й достатку. Хай усі життєві плани складаються так само вдало, як найкращі вироби, створені вашими руками!

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Щиро вітаю зі святом усіх, хто присвятив себе скляній справі! Бажаю невичерпної енергії, впевненості у власних силах і поваги до вашої праці. Нехай професійні успіхи примножуються, нові технології відкривають цікаві перспективи, а кожен день дарує приводи для радості!

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Вітаю з Днем скловиробника! Ваша робота вимагає уважності, терпіння та справжньої майстерності. Бажаю, щоб ці якості допомагали досягати нових вершин, а життя було наповнене приємними подіями, щирими людьми й теплими зустрічами. Здоров’я вам, добробуту та мирного неба!

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Листівки з Днем скловиробника

Листівки з Днем скловиробника / © ТСН

Листівки з Днем скловиробника / © ТСН

Листівки з Днем скловиробника / © ТСН

Гарні привітання з Днем скловиробника у прозі

З професійним святом! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було достатньо світла, тепла та яскравих моментів. Нехай робота приносить гідну винагороду, професійний досвід перетворюється на нові можливості, а кожне досягнення стає приводом для гордості. Міцного здоров’я, родинного благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем скловиробника! Нехай ваша праця завжди буде затребуваною, а професійні вміння отримують заслужене визнання. Бажаю цікавих проєктів, сучасного обладнання, безпечних умов праці та колег, на яких можна покластися. Нехай у родині панують злагода й любов, а в душі живе впевненість у завтрашньому дні!

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Вітаю з Днем скловиробника! Бажаю, щоб у вашому житті було якомога більше прозорих перспектив, міцних життєвих опор і щасливих можливостей. Нехай труднощі залишаються позаду, робочі завдання вирішуються легко, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають. Достатку, натхнення та нових професійних перемог!

Короткі привітання з Днем скловиробника

З Днем скловиробника! Нехай ваша майстерність завжди буде затребуваною, праця — гідно оплачуваною, а життя — щедрим на радісні події!

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Вітаю з професійним святом! Бажаю міцного здоров’я, натхнення, фінансової стабільності та успіху в кожній справі. Нехай усе задумане здійснюється!

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Зі святом! Бажаю, щоб робота дарувала задоволення, колеги були надійними, а кожен новий день приносив гарні новини та приємні несподіванки!

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З Днем скловиробника! Нехай у житті буде більше світлих перспектив, міцних стосунків, щирих усмішок і приводів пишатися собою!

Привітання з Днем скловиробника для колег

Дорогі колеги, вітаю з нашим професійним святом! Нехай спільна робота приносить вагомі результати, кожен проєкт завершується успіхом, а професійні ідеї знаходять підтримку. Бажаю всім міцного здоров’я, взаєморозуміння, безпечних робочих буднів і гідної винагороди за нашу працю. Нехай у колективі завжди панують повага та доброзичливість!

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Шановні колеги, з Днем скловиробника! Бажаю нам нових професійних здобутків, цікавих завдань і впевненості у власних силах. Нехай досвід допомагає знаходити правильні рішення, командна робота відкриває нові можливості, а кожен успішний результат надихає рухатися вперед. Здоров’я, добробуту та благополуччя кожному!

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Вітаю всіх причетних до скляної промисловості! Наша робота потребує зосередженості, відповідальності та великої віддачі. Тож бажаю, щоб ці зусилля завжди мали гідну оцінку. Нехай на підприємствах буде стабільність, у колективах — підтримка, а в кожного з нас — сили й натхнення для нових звершень!

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