День сорока святих мучеників Севастійських 2025 року: дата, історія, традиції, що не можна робити

День пам’яті Севастійських великомучеників, відомий як свято Сорока Святих, день Сорока мучеників або день Всіх Святих. У народній традиції цю дату називають "Сороками" або "Жайворонками".

2025 року за новим календарем віряни святкуватимуть День сорока святих мучеників Севастійських 22 березня.

Походження свята

За переказами, сорок Севастійських мучеників були відважними воїнами, які служили в армії римського імператора Лікінія. Він відзначався жорстокістю та переслідував християн. 320 року, через відмову зректися віри, цих воїнів засудили до смерті в місті Севастія (сучасний турецький Сівас).

Їх змусили зайти в замерзаюче озеро, яке швидко вкрилося кригою. Щоб спокусити приречених, на березі розтопили теплу лазню. Один із воїнів не витримав холоду, залишив озеро, але, ледь ступивши до лазні, впав мертвим. Вражений їхньою відданістю, один із наглядачів вигукнув: "Я — християнин!" і приєднався до мучеників, тож їхня кількість знову стала сорок.

Цього дня пам'яті дозволяється певне послаблення Великого посту.

Що не можна робити в День сорока святих

Цього дня слід утриматися від фізичної праці, зокрема прибирання оселі.

Оскільки свято припадає на Великий піст, заборонено вживати м’ясо, рибу та яйця.

Не рекомендується прати, шити чи займатися ремонтними роботами.

Також цього дня не варто давати чи брати гроші в борг.

Що можна робити в День сорока святих

Господині традиційно випікають булочки у формі жайворонків.

Дівчата проводять ворожіння та ритуали для закликання весни.

Вірянам рекомендується відвідати церкву та помолитися.

Цей день сприятливий для планування майбутнього та мрій.

Народні прикмети

Сонячна погода 22 березня обіцяє ще 40 теплих днів.

Якщо день видався холодним, весна буде нестійкою, з різкими змінами погоди.

Якщо птахи, що повернулися, в’ють гнізда на сонячному боці, літо буде прохолодним, але врожайним.

Сніг цього дня — до холодного Великоднього тижня.

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