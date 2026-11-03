День святого Миколая 2026: традиції святкування, історія та легенди

День святого Миколая

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День святого Миколая — одне з найулюбленіших, найтепліших і найочікуваніших зимових свят, яке сповнене особливої магії, затишку та очікування дива. У 2026 році в Україні День святого Миколая відзначають 6 грудня (відповідно до новоюліанського церковного календаря). Оскільки дата припадає на неділю, малеча та дорослі зможуть сповна насолодитися святковою атмосферою у родинному колі.

Хто такий святий Миколай: історія свята

Святий Миколай (Миколай Чудотворець) є реальною історичною постаттю. Він народився близько 270 року нашої ери у місті Патарі (на той час — найбагатше місто півострова Лікії у Середземному морі). Його батьки, Феофан і Нона, жили заможно та виховували сина у глибокому християнському дусі.

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Ледь досягнувши повноліття, Миколай втратив батьків, а свій чималий спадок вирішив спрямувати на допомогу нужденним. За життя він намагався робити добрі справи непомітно, а згодом містяни, вражені його милосердям, обрали його своїм єпископом. У 325 році Миколай брав участь у Першому Вселенському Соборі у Нікеї.

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В Україну культ святого Миколая прийшов разом із прийняттям християнства. Перші храми на його честь зводили ще за часів Київської Русі — зокрема, в XI столітті такий храм збудували на Аскольдовій горі у Києві, а згодом — у Львові.

Кому допомагає та чим опікується святий Миколай

Коло тих, хто звертається до святого Миколая по заступництво, насправді значно ширше, ніж звичне дитяче коло. Окрім малечі, яка з трепетом виглядає ранкові сюрпризи під подушкою, святитель здавна вважається небесним покровителем студентів, мандрівників, водіїв, торговців та невтомних моряків.

Рибалки й моряки, вирушаючи у небезпечні рейси, часто беруть із собою образ чудотворця, вірячи, що він вбереже їх від бурхливої стихії та допоможе щасливо повернутися додому.

У народних переказах Миколай постає головним захисником від усіляких лих на воді та суходолі. До нього щиро йдуть із молитвами усі, хто опинився у скруті чи життєвій халепі.

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Окрім цього, замужні жінки часто звертаються до святого з проханням дарувати мир, лад, розуміння та спокій у сімейному житті, оберігаючи родинне вогнище від чвар.

Легенди про святого Миколая

Оповіді про доброчинність святого Миколая сповнені справжньої теплоти та щирого дива, завдяки чому вони століттями передаються з покоління в покоління.

Найвідоміша легенда розповідає про збіднілого шляхтича, який колись мав великий статок, але внаслідок життєвих негараздів втратив усе. Через крайню нужду він не міг зібрати посаг для трьох своїх доньок на виданні, через що майбутнє дівчат здавалося сумним і безвихідним, адже в тодішньому суспільстві без приданого вони не могли створити родини. Дізнавшись про це тяжке горе, Миколай, який щойно успадкував чималий маєток після смерті батьків, вирішив врятувати родину, але зробити це так, аби ніхто не дізнався про його благодійність і не завдав людям сорому. Дочекавшись темної ночі, він підійшов до будинку бідняра і непомітно закинув через відчинене вікно мішечок із золотими монетами. Цих грошей якраз вистачило, щоб видати заміж старшу доньку.

Згодом, під покровом нічної тиші, щедрий юнак повторив свій вчинок для другої дівчини, а згодом і для третьої. Коли ж щасливий батько вирішив вистежити таємного благодійника, щоб особисто подякувати йому, Миколаю втретє довелося проявити кмітливість: за однією з версій переказу, оскільки вікно було зачинене, він закинув мішечок із золотом просто через димар, а той випадково впав у панчоху або шкарпетку, котра якраз сушилася біля каміна. Саме ця зворушлива історія започаткувала чудову світову традицію розвішувати спеціальні шкарпетки біля вогнища для подарунків, тоді як в українських домівках заведено ховати затишні сюрпризи під подушку.

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У народній пам’яті збереглося чимало інших переказів про те, як майбутній єпископ рятував цілі міста від голоду, захищав несправедливо засуджених на страту невинних людей або зупиняв жахливі бурі на морі своєю молитвою, заспокоюючи розгнівану стихію задля порятунку зневірених мандрівників. Усі ці легенди вимальовують образ не просто святого з давніх ікон, а живої, глибоко співчутливої людини, чиє серце боліло за чужий біль, а доброта назавжди змінила світ.

Традиції святкування Дня святого Миколая в Україні

Святкування Дня святого Миколая в Україні завжди мало особливий, глибокий характер, поєднуючи в собі світлу дитячу радість, давні господарські обряди та підготовку до зимових свят.

Головною і найулюбленішою традицією для малечі є очікування ранкових сюрпризів. У ніч проти 6 грудня діти з трепетом перевіряють свої ліжка, адже вірять, що Миколай залишає під подушкою омріяні подарунки чи солодощі. За повір’ями, святий спускається з небес у супроводі своїх помічників — янголят, які підказують йому, хто з малечі впродовж року був слухняним і добрим.

Проте в українських селах це свято здавна мало велике значення і для дорослих, перетворюючись на повноцінне громадське дійство. У минулому в цей день господарі збиралися разом, щоб варити традиційне пиво та влаштовувати веселощі. Після гулянь чоловіки запрягали в сани найкращих коней і дружно каталися навколо села. Такий звичай мав не лише розважальний характер — за ним ворожили на зиму, перевіряючи, наскільки слизький випав сніг і чого чекати від погоди. У деяких регіонах, зокрема на Харківщині, на Миколая обов’язково варили святкову кутю та узвар, закликаючи цим багатий і щедрий урожай на наступний рік.

Особливою колоритністю вирізнялися обряди на Поділлі та Київщині, де господарство і безпека родиля ставилися на перше місце. Там надзвичайно пильно стежили за тим, хто першим увійде до хати чи переступить поріг подвір’я цього дня. Цю людину називали «полазником» і дуже раділи, якщо вона мала позитивну енергетику, адже це віщувало добробут. Якщо ж першим подвір’я обходив сам господар, він обов’язково вирушав до хліва з їжею для худоби. Домашніх тварин ретельно кропили свяченою водою та обходили з цілющим зіллям, звертаючись до святого Миколая з гарячою молитвою вберегти всю родину, худобу та господарство від будь-якого лиха і напастей.

Окрему сторінку свята становили приготування молоді, адже наближався період зимових весіль і різдвяних святкувань. Дівчата, які готувалися до шлюбу та з хвилюванням чекали приходу сватів, заздалегідь наводили лад у своїх скринях. Вони ретельно перебирали, випрали та готували найкраще вбрання, вишиті рушники й цінні прикраси, в яких планували зустрічати гостей.

Усі ці звичаї — від дитячих очікувань під подушкою до господарських обрядів — перетворювали День святого Миколая на справжнє свято згуртованості, турботи та надії на краще майбутнє.

Як святкують День святого Миколая за кордоном

У багатьох країнах світу святого Миколая вшановують саме 6 грудня, і в кожній культурі цей день супроводжується власними неповторними, яскравими та глибоко символічними традиціями, які формувалися століттями.

Особливо барвисто це свято відзначають у Нідерландах, де дітлахи з неймовірним трепетом очікують на прибуття святителя. Згідно з давнім повір’ям, Миколай припливає до країни на човні прямо з Іспанії, після чого урочисто в’їжджає до міста на своєму білому коні на ім’я Амеріго. Напередодні святкової ночі голландські діти ретельно виставляють біля вхідних дверей начищене до блиску взуття, залишаючи в ньому невеликі гостинці — моркву та пучок сіна — для голодного коня, щоб той обов’язково підкріпився під час нічної подорожі. Натомість вранці на малечу у цьому ж взутті чекають омріяні солодощі та подарунки.

Цікаві звичаї панують і у Польщі, де малеча заздалегідь готує спеціальні білі панчохи чи шкарпетки. Напередодні свята їх розвішують біля каміна або біля ліжка у надії знайти там зранку смачні цукерки, фрукти та горіхи. Ця затишна традиція безпосередньо відсилає до відомої легенди про щедрого єпископа, який таємно рятував збіднілу родину і закинув мішечки із золотими монетами через димар — тоді вони дивовижним чином впали саме у випрані шкарпетки дівчат, що сушилися біля вогнища.

Масштабними та велелюдними дійствами вирізняється свято у Франції, особливо в її північно-східному регіоні — Лотарингії. Там у день святого Миколая організовують грандіозну святкову процесію, яка ввечері урочисто рухається головними вулицями міст і сіл. На чолі цього яскравого дійства крокує величний старець Миколай, супроводжуваний своїм незмінним супутником — персонажем, який несе в руках символічні різки. За старовинними переказами, ці різки призначені для того, щоб під час процесії нагадати малечі про важливість гарної поведінки, хоча сьогодні це скоріше жартівлива театралізована традиція.

Тим часом в Італії, зокрема на сонячному острові Сардинія, свято набуває зовсім іншого, романтичного спрямування. Там головну увагу 6 грудня зосереджують не лише на дітях, а на дівчатах, які готуються до шлюбу. Для них проводять спеціальні традиційні святкові обряди, відомі як Rito delle nubili, під час яких майбутнім нареченим висловлюють найкращі побажання щасливого родинного життя, достатку та злагоди.

Незалежно від географії та різноманіття обрядів, День святого Миколая скрізь залишається світлим нагадуванням про невичерпну силу милосердя, щирої уваги та турботи про ближніх, які здатні розтопити будь-яке серце і творити справжні дива в кожному домі.

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