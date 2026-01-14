День святого Валентина 2026 року: все, що потрібно знати про традиції, чи змінилася дата святкування

День святого Валентина 2026 року / © pexels.com

Реклама

Від 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар свят, вшановуючи неперехідні православні свята на 13 днів раніше. Проте День святого Валентина має фіксовану дату — 14 лютого — і не залежить від церковного календаря. Цього дня закохані обмінюються листівками — валентинками — та дарують одне одному подарунки.

Історія Дня святого Валентина: від легенд до сучасності

Легенда починається в Стародавньому Римі. Молодий священник Валентин таємно вінчав воїнів із коханими попри заборону імператора Клавдія II, який вважав шлюб перешкодою для військової служби. За цей вчинок Валентин був страчений 14 лютого 269 року, і ця дата стала символом жертовного кохання. Хоча історики сперечаються щодо деталей — деякі джерела згадують кількох святих Валентинів — саме римський священник вважається ключовою фігурою свята.

У середньовічній Європі історія Валентина перетворилася на романтичну традицію: поети, як-от Джеффрі Чосер у "Пташиному парламенті", пов’язали 14 лютого з сезоном пташиного кохання. До XV століття з’явилися перші валентинки — рукописні послання з віршами, а в XIX столітті промислова революція дала початок масовому виробництву святкових листівок. У XXI столітті традиція живе в емодзі, цифрових валентинках та онлайн-листівках, зберігаючи символіку вічного кохання та боротьби за нього.

Реклама

Свято адаптувалося також у різних країнах: у Японії стало комерційним із обов’язковим шоколадом, в Індії деякі консервативні групи досі протестують проти "західного впливу". Попри різноманіття легенд і традицій День Валентина залишається живим святом, сповненим емоцій та романтики.

Традиції святкування в Україні

В Україні День закоханих увійшов у повсякденне життя в 1990-х після розпаду СРСР, поєднавши західні традиції з місцевими мотивами. Пари обмінюються валентинками з українськими віршами, а в містах, таких як Київ чи Львів, проводять флешмоби з серцями та квітами. Традиційно це день романтичних прогулянок парками, вечер із тематичними стравами та подарунків, які часто мають символічний або креативний характер.

Сучасні українці додають у свято індивідуальність: від персоналізованих подарунків ручної роботи до благодійних ініціатив, наприклад, донатів на підтримку ЗСУ в ім’я кохання. 2026 року, в умовах воєнного часу, День Валентина набув особливого сенсу: він став днем вдячності за спільне виживання та взаємну підтримку.