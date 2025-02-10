День святого Валентина 2025 року: який макіяж обрати для неперевершенного вигляду на свято

День святого Валентина – ідеальний час, щоб підкреслити свою красу та жіночність за допомогою чарівного макіяжу. 2025 року в моді сміливі й креативні образи, акцент на текстурах, що сяють, насичених відтінках і природному блиску шкіри.

Яскравий макіяж очей стане головним акцентом завдяки золотим, срібним або мідним тіням, доповненим блискучими деталями та ефектним сяйвом.

Підводка для очей набуває нового вигляду – графічні лінії та нестандартні відтінки, такі як синій, зелений чи фіолетовий, надають образу сучасності та виразності.

Губи привертатимуть увагу сміливими кольорами: насиченим червоним, яскравою фуксією та градієнтним омбре, що створює елегантний і спокусливий ефект.

Ідея макіяжу на День святого Валентина / Фото: Фото з відкритих джерел

Тон обличчя, що сяє, легко досягається за допомогою легкої тональної основи та майстерно розставлених акцентів хайлайтера, які підкреслюють природну красу.

Густі та об’ємні вії завершать макіяж – їх можна отримати завдяки спеціальній туші або накладним віям, що роблять погляд глибоким і чарівним.

Наостанок доповніть образ ідеально укладеним волоссям і дозвольте своїй природній красі засяяти цього особливого дня.

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