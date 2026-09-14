Привітання з Днем танкових військ України 2026 року / © unsplash.com

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Цього дня особливі слова вдячності адресують танкістам, які демонструють витримку, професіоналізм, мужність і відданість Україні. Якщо серед ваших рідних, друзів чи знайомих є військовослужбовець танкових військ, привітати його можна не лише особисто, а й теплим повідомленням.

Зібрали привітання з Днем танкових військ у прозі та віршах, короткі SMS і побажання, які можна надіслати захиснику або опублікувати у соцмережах.

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Коли День танкових військ України 2026 року

День танкових військ України святкують 14 вересня. Нову дату професійного свята встановили 2023 року указом Президента України. Водночас було скасовано попередній День танкістів, який мав радянське походження та припадав на другу неділю вересня.

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Нове свято присвячене воїнам-танкістам та покликане вшанувати їхній внесок у захист незалежності й територіальної цілісності України.

Привітання з Днем танкових військ у прозі

Вітаю з Днем танкових військ! Бажаю міцного здоров’я, сталевої витримки, впевненості у власних силах та надійних людей поруч. Нехай кожне завдання завершується успішно, а після служби завжди чекають рідні, тепло домашнього вогнища та мирне життя. Дякую за мужність і захист України!

***

З Днем танкових військ! Нехай ваша сила ніколи не вичерпується, техніка працює безвідмовно, а побратими завжди залишаються надійною підтримкою. Бажаю точних рішень, спокійних днів, перемог і якнайшвидшого повернення додому.

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***

Вітаю наших відважних танкістів із професійним святом! Бажаю витримки, сміливості, міцного здоров’я та внутрішньої сили. Нехай кожна дорога веде до перемоги, кожне завдання завершується успішно, а найбільшою нагородою стане можливість жити у вільній та мирній Україні.

***

З Днем танкіста! Нехай броня захищає не лише техніку, а й береже тебе від усіх життєвих негараздів. Бажаю надійного плеча побратимів, підтримки близьких, удачі у службі та щасливих моментів далеко від фронту.

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***

Сьогодні хочеться побажати нашим танкістам найважливішого — життя, здоров’я і перемоги. Нехай сила духу допомагає долати всі випробування, а поруч завжди будуть люди, заради яких хочеться повертатися додому. Дякуємо за службу!

Красиві привітання з Днем танкіста у віршах

З Днем танкових військ вітаю,

Сили й мужності бажаю,

Щоб удача поруч йшла,

А дорога додому вела.

Хай здоров’я не підводить,

Мир до кожного приходить,

А любов рідних щодня

Береже тебе сповна!

***

Танкістів наших ми вітаєм,

Відваги й сили вам бажаєм.

Нехай міцніє кожен день

І щастя додає пісень.

Хай побратими не підводять,

А всі дороги в дім приводять.

***

Здоров’я, миру і добра,

Перемоги всім пора!

Хай буде міцною броня,

Щасливою буде сім’я,

Нехай побратими підтримують завжди,

А доля веде від біди.

***

Бажаємо мужності, сили, тепла,

Щоб Україна вільною була,

Щоб мирне життя вже настало

І вдома родина чекала!

Ви — сила, відвага і честь,

Ви знаєте, що перемога є.

****

Нехай вам щастить у службі щодня,

Хай береже вас рідна земля.

Здоров’я міцного, спокою й добра,

Щоб швидше закінчилась ця війна,

Щоб кожен танкіст повернувся додому

До рідних, коханих, до серця знайомого.

Короткі привітання з Днем танкових військ

З Днем танкових військ! Сили, мужності, здоров’я та якнайшвидшої перемоги!

***

Вітаю з Днем танкіста! Нехай поруч завжди будуть надійні побратими, а вдома — любляча родина.

***

Зі святом! Бажаю міцної броні, точних рішень, успішних завдань і мирного неба.

***

Дякую за службу, відвагу та захист України! З Днем танкових військ!

***

З Днем танкіста! Нехай кожна місія завершується успіхом, а кожна дорога веде додому.

***

Бажаю здоров’я, витримки, удачі та перемоги! Зі святом наших мужніх танкістів!

***

Нехай сила духу буде сталевою, а серце завжди знає дорогу додому. З Днем танкових військ!

***

Мирного неба, надійної техніки, вірних побратимів і щасливого життя після служби!

Картинки та листівки до Дня танкових військ

Картинки та листівки до Дня танкових військ / © ТСН

Картинки та листівки до Дня танкових військ / © ТСН

Картинки та листівки до Дня танкових військ / © ТСН

Картинки та листівки до Дня танкових військ / © ТСН

Картинки та листівки до Дня танкових військ / © ТСН

Привітання з Днем танкіста для SMS та месенджерів

З Днем танкових військ! Дякую за вашу мужність і службу. Бажаю здоров’я, сили, надійних побратимів, успішних завдань і найголовнішого — повернутися додому живим та неушкодженим.

***

Вітаю з професійним святом! Нехай техніка працює безвідмовно, рішення будуть влучними, побратими — надійними, а вдома завжди чекають любов, тепло та спокій.

***

З Днем танкіста! Бажаю сили, витримки та впевненості. Нехай кожне випробування залишається позаду, а попереду чекають перемога, мир і щасливе життя.

***

Сьогодні особливі слова вдячності — нашим танкістам. Бережіть себе, тримайте стрій і повертайтеся до тих, хто вас любить. Зі святом!

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