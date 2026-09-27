День туризму 2026 року: коли святкуємо, красиві привітання та листівки

Привітання з Днем туризму 2026 року / © pexels.com

Реклама

Подорожі дозволяють побачити світ зовсім іншими очима, познайомитися з культурою різних народів і отримати враження, які залишаються з нами на все життя. Не дивно, що у мандрівників і працівників туристичної галузі є власне міжнародне свято.

Розповідаємо, коли День туризму 2026 року, як з’явилося це свято та як красиво привітати знайомих туристів і працівників туристичної сфери.

Реклама

Коли День туризму 2026 в Україні

Всесвітній день туризму відзначають 27 вересня, і дата свята з року в рік залишається незмінною. 2026 року воно припадає на неділю.

Реклама

Цього дня заведено вітати не лише професіоналів туристичної галузі — туроператорів, екскурсоводів, турагентів, гідів та інших фахівців. Своїм святом його можуть вважати всі, хто любить мандрувати, відкривати незнайомі міста, ходити в гори або просто час від часу вирушати назустріч новим враженням.

В Україні День туризму також святкують 27 вересня.

Всесвітній день туризму — історія свята

Історія свята розпочалася наприкінці 1970-х років. Всесвітній день туризму започаткували для популяризації подорожей та привернення уваги до значення туристичної галузі. Вперше його відзначили 1980 року.

Для України туризм має особливе значення, адже наша країна може похвалитися величезною кількістю цікавих місць — від Карпатських гір і старовинних замків до морського узбережжя, природних заповідників та історичних міст.

Реклама

Офіційно День туризму в Україні був встановлений 1998 року. Його дата збігається із Всесвітнім днем туризму — 27 вересня.

А для тих, хто любить мандрувати, це ще один привід згадати найяскравіші поїздки, помріяти про майбутні маршрути та привітати однодумців.

Красиві привітання з Днем туризму своїми словами

Вітаю з Днем туризму! Бажаю, щоб попереду завжди чекали нові дороги, захопливі відкриття та незабутні пригоди. Нехай кожна подорож дарує радість, приємні знайомства та безліч моментів, які захочеться згадувати з усмішкою. Щасливих маршрутів і мирного неба!

***

Реклама

Зі Всесвітнім днем туризму! Нехай карта світу поступово наповнюється місцями, в яких ви вже побували, а список омріяних подорожей ніколи не закінчується. Бажаю легких доріг, чудової компанії, яскравих вражень і безпечних мандрівок!

***

Вітаю всіх, хто закоханий у подорожі! Бажаю завжди знаходити час і можливості для нових пригод. Нехай дороги ведуть до неймовірних місць, а кожна поїздка залишає після себе сотні прекрасних спогадів. З Днем туризму!

***

Нехай у житті буде якомога більше доріг, які хочеться пройти, країн, які хочеться побачити, і вершин, на які хочеться піднятися. Бажаю цікавих маршрутів, надійних попутників і подорожей, після яких додому повертаєшся трохи іншою людиною.

***

З Днем туриста! Бажаю не втрачати жаги до відкриттів, сміливо вирушати назустріч новому та завжди знаходити місця, від яких перехоплює подих. Нехай валіза збирається легко, дорога буде приємною, а кожна мандрівка перевершує очікування.

Короткі привітання з Днем туриста

З Днем туризму! Нехай попереду буде безліч прекрасних доріг, дивовижних місць і незабутніх пригод!

***

Бажаю повної валізи гарного настрою, безпечних маршрутів і сотень нових країн та міст на вашій особистій карті подорожей!

***

Зі Всесвітнім днем туризму! Нехай кожна дорога приводить туди, де на вас чекають щастя, краса та нові враження.

***

Щасливих мандрівок, легких доріг, мальовничих краєвидів і чудових людей поруч. З Днем туриста!

***

Бажаю частіше змінювати домашні капці на туристичні кросівки, диван — на літак або потяг, а будні — на неймовірні пригоди!

Привітання з Днем туризму у віршах

З Днем туризму вас вітаю,

Нових подорожей бажаю,

Щоб дороги кликали вперед,

А життя не знало бід.

***

Хай чекають дивні міста,

Гори, море і нові місця,

А з мандрівок кожен раз

Щастя повертається до вас!

***

Нехай ведуть дороги в світ,

Де кожен день — новий політ,

Де гори, море і міста

Дарують радість неспроста.

***

Бажаю мріяти, іти,

Нові маршрути віднайти,

Побачити красу землі

Й щасливим бути у путі!

***

Хай кличе знов далека путь,

Пригоди радісні ждуть,

Нехай туристський рюкзачок

Веде до тисячі стежок.

***

Хай кожна мандрівка нова

Дарує добрі вам дива,

А всі дороги на Землі

Щасливими для вас були!

Листівки і картинки з Днем туризму

Листівки і картинки з Днем туризму / © ТСН

Листівки і картинки з Днем туризму / © ТСН

Листівки і картинки з Днем туризму / © ТСН

Листівки і картинки з Днем туризму / © ТСН

Листівки і картинки з Днем туризму / © ТСН

Прикольні привітання з Днем туризму

З Днем туриста! Бажаю, щоб грошей завжди вистачало на квитки, відпустки — на всі заплановані поїздки, а валіза якимось дивом закривалася з першої спроби!

***

Нехай авіаквитки будуть дешевими, готелі — комфортними, сусіди в літаку — тихими, а фотографії з відпустки викликають у друзів лише добру заздрість. З Днем туризму!

***

Бажаю, щоб фраза «пора кудись поїхати» якомога частіше перетворювалася на «квитки вже куплені». Нехай паспорт сумує лише через нестачу вільного місця для нових штампів!

Привітання працівникам туристичної сфери

З професійним святом! Бажаю цікавих напрямків, вдячних мандрівників, успішних сезонів і невичерпного натхнення. Нехай ваша робота допомагає людям відкривати світ і здійснювати мрії про незабутні подорожі.

***

Вітаю з Днем туризму! Бажаю професійних успіхів, стабільності, розвитку та безлічі задоволених клієнтів. Нехай кожен організований вами маршрут дарує людям тільки позитивні емоції, а робота приносить не лише хороший результат, а й справжнє задоволення.

***

У Всесвітній день туризму бажаю всім працівникам галузі нових можливостей, цікавих проєктів і вдячних туристів. Нехай відкриваються нові напрямки, здійснюються професійні плани, а любов до подорожей ніколи не згасає.

Новини партнерів