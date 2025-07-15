День Української Державності 2025 року: історія свята, привітання

День Української Державності 2025 року / © unsplash.com

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Як з’явилося це цікаве свято, що можна побажати рідним, друзям, знайомим?

День Української Державності: що це за свято

День Української Державності запровадили відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Відтоді його щороку святкують 15 липня. Обрана дата має глибоке символічне значення, адже саме цього дня українці вшановують ще одне важливе історичне свято — День Хрещення Київської Русі.

Свято має власний символ — композицію з чотирьох тризубів, кожен із яких уособлює ключові засади української державності: боротьбу, незалежність, історичну тяглість і національну ідентичність.

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Символ Дня Української Державності / © Фото з відкритих джерел

Цей знак покликаний розвінчати хибне уявлення про нібито молодість української держави. Адже тризуб має глибоке коріння — він походить від родового знака династії Рюриковичів і був особистим символом князя Володимира Великого, за правління якого Київська Русь прийняла християнство.

Привітання з Днем Української Державності

Щиро вітаю з Днем Української Державності! Це свято нагадує нам про тисячолітню спадщину нашої держави, про силу, гідність і нескореність українського народу. Нехай ця дата зміцнює нашу віру в перемогу, єдність і майбутнє сильної, незалежної України. Слава Україні!

З Днем Української Державності / © ТСН

З Днем Української Державності! У цю символічну дату ми вшановуємо глибокі корені нашої держави, що проросли ще за часів князя Володимира Великого. Нехай сила предків, мудрість історії та любов до рідної землі надихають кожного з нас творити добробут і гідне майбутнє для України.

З Днем Української Державності / © ТСН

Вітаю з Днем Української Державності! Бажаю миру, сили духу й невичерпної любові до нашої Батьківщини. Нехай кожен день буде кроком до сильної, вільної й процвітаючої України!

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