День української писемності і мови: привітання в прозі і віршах, красиві листівки
27 жовтня ми вшановуємо велич українського слова — День української мови та писемності.Це чудова нагода подякувати рідній мові за її красу й силу, а також щиро привітати друзів, колег і близьких із цим натхненним святом духовності та єдності.
ТСН.ua підготував для вас натхненну добірку щирих вітань до Дня української мови та писемності. У ній знайдете короткі та розгорнуті побажання — у прозі, поезії й красивих листівках. Оберіть найтепліші слова й поділіться ними 27 жовтня з тими, кого хочете привітати зі святом нашої мови — живого серця України.
Привітання з Днем українською писемності і мови
Мово рідна, наша святине,
Ти — духовний наш скарб, оберіг,
Хай лунають твої слова щирі
В кожному серці, у кожнім домі, щодня й повік!
Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай рідне слово надихає вас щодня, дарує тепло і об’єднує серця близьких та друзів.
Слова звучать, як пісня ніжна,
Українська — душі окраса.
Хай буде мова чиста й велична,
Відкриваючи серце й красу кожного дня!
Сердечно вітаю зі святом української мови! Бажаю, щоб слова завжди були чистими й щирими, а мова — джерелом сили, натхнення та добробуту.
З днем мови вітаю щиро,
Хай звучить у слові сила.
Вона нам серце зігріває,
Нас єдність й мудрість додає!
З Днем української писемності та мови! Хай ваша любов до рідного слова зростає, а кожне привітання, написане чи сказане, несе тепло й радість всім навколо.
Хай слово рідне завжди живе,
Дарує радість і теплі сни,
Хай кожне серце його бере,
Щоб мова вічно квітла, мов весни!
Вітаю з святом нашої мови! Бажаю, щоб українське слово звучало в серці кожного, надихало на добрі справи і дарувало красу кожного дня.
Мова наша — скарб незмінний,
Несе традиції й тепло.
Вітаю з святом величним,
Хай буде щастя у серці й слові твоїм!
Щиро вітаю з Днем української писемності та мови! Хай мова об’єднує, надихає на творчість і зберігає у серцях традиції та мудрість поколінь.