День української жінки 2025 року: привітання у прозі, красиві листівки для україночок

Сьогодні, 25 лютого, в Україні вшановують жінок, відзначаючи їхню значущу роль у суспільстві та внесок у різні сфери життя. Хоча цей день не є офіційним святом, він слугує нагодою для висловлення вдячності та пошани українкам.

2023 року у Верховній Раді запропонували законопроєкт, який передбачав скасування святкувань 8 березня, 1 та 9 травня, замінивши їх новими датами. Одним із запропонованих свят став День української жінки, що символічно збігається з днем народження видатної поетеси Лесі Українки.

З цієї нагоди варто поділитися теплими словами та гарними вітальними листівками з найдорожчими людьми, аби висловити їм подяку в День української жінки.

Привітання з Днем української жінки у прозі і листівках

Дорога українська жінко! Сьогодні твій день – день краси, мудрості, ніжності та сили! Ти – берегиня роду, натхнення і підтримка, світло, що веде крізь бурі життя. Нехай у твоєму серці завжди панує гармонія, у родині – добробут, а на душі – тепло. Будь щасливою, коханою та успішною!

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З Днем української жінки / Фото: ТСН.ua

Чарівні, неймовірні, незламні українські жінки! Вітаю вас із цим особливим днем! Ви – душа та серце нашої нації, джерело любові, натхнення й доброти. Нехай ваше життя буде сповнене радості, здійснення мрій і тепла рідних сердець. Дякуємо вам за вашу силу, ніжність та відданість!

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З Днем української жінки / Фото: ТСН.ua

Любі українські жінки! Ви – справжні музи, які дарують світові світло, любов і красу! Ваші щирі серця, мудрість і турбота роблять цей світ кращим. Нехай кожен день приносить вам лише позитивні емоції, приємні сюрпризи та здійснення найзаповітніших бажань!

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З Днем української жінки / Фото: ТСН.ua

Мила українко! Ти – уособлення ніжності й сили, мудрості й чарівності, натхнення та незламності. Нехай у твоєму житті буде багато приємних моментів, щирих усмішок, добрих людей і великих звершень. Будь щасливою та впевненою в собі!

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З Днем української жінки / Фото: ТСН.ua

Дорогі наші берегині! Ви – символ українського духу, любові та відданості. Ваші руки дарують ласку, ваші слова зігрівають, ваші серця випромінюють доброту. Нехай доля буде прихильною до вас, даруючи радість, гармонію та здійснення всіх задумів. Зі святом!