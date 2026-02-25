День української жінки 2026: найкрасивіші привітання у картинках, які підкорять серце

Привітання з Днем української жінки 2026 року / © pexels.com

Українські жінки століттями були рушійною силою державотворення, культурного поступу й визвольної боротьби. Саме тому з’явилася ідея започаткувати окреме національне свято — як альтернативу 8 березня, що в радянські часи втратило свій первинний зміст і перетворилося на формальне «свято весни та краси».

2023 року було ухвалено рішення відзначати День української жінки 25 лютого — і ця дата має глибокий символізм. Саме цього дня народилася видатна письменниця й громадська діячка Леся Українка — жінка, яка уособлює інтелект, гідність і внутрішню свободу української нації.

Привітання з Днем української жінки 2026 року

Вітаю з Днем української жінки! Нехай твоя сила завжди поєднується з ніжністю, мудрість — із рішучістю, а любов до рідної землі надихає на великі звершення. Бажаю добробуту, внутрішньої гармонії та світла в серці. Нехай кожен день дарує повагу, підтримку й тепло.

З Днем української жінки! Ти — символ незламності, краси духу та глибокої душі. Нехай доля буде щедрою на щасливі миті, поруч завжди будуть надійні люди, а мрії впевнено стають реальністю.

Щиро вітаю зі святом сили й гідності! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, ніж тривог, більше перемог, ніж випробувань. Нехай любов окрилює, віра зміцнює, а надія веде вперед.

У День української жінки бажаю натхнення, впевненості та внутрішньої свободи. Нехай твої слова мають вагу, рішення — силу, а серце — спокій. Будь щасливою, цінованою та по-справжньому почутою.

Вітаю з Днем української жінки! Нехай твоя доброта повертається сторицею, праця приносить гідні плоди, а життя наповнюється світлими подіями. Хай поруч завжди буде любов, а в душі — віра в себе й у краще майбутнє.