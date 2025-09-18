ТСН у соціальних мережах

День вчителя 2025 року: все, що потрібно знати про свято та його традиції

Щороку восени в Україні та в багатьох країнах світу святкують День вчителя — особливе свято, що вшановує працю та відданість педагогів.

Коли День вчителя 2025 року

Коли День вчителя 2025 року / © Фото з відкритих джерел

В Україні День вчителя традиційно відзначають в першу неділю жовтня, проте існує ще одне міжнародне свято — Міжнародний день працівників освіти. Цього року обидві дати збігаються, що робить святкування особливо знаковим.

Коли святкують День вчителя в Україні

Відповідно до Указу Президента від 11 вересня 1994 року, День працівників освіти в Україні святкують у першу неділю жовтня. Оскільки це вихідний день, вчителі та учні зазвичай відзначають свято напередодні, у будній день. 2025 року День вчителя припадає на неділю 5 жовтня, тому урочистості відбудуться у п’ятницю 3 жовтня.

Міжнародний День вчителя святкують щороку 5 жовтня. Його заснувала ЮНЕСКО 1994 року, щоб підкреслити важливу роль педагогів у розвитку суспільства та освіти в усьому світі.

Як святкують День вчителя в Україні

Святкування Дня вчителя супроводжується різноманітними заходами, що вшановують працю педагогів:

  • Урочисті концерти та виступи учнів. У школах та університетах проводять святкові концерти, де звучать вірші, пісні та слова подяки від учнів.

  • Квіти та листівки. Зранку учні вітають своїх улюблених вчителів, даруючи квіти та листівки. Часто в цей день діти навіть виконують роль педагогів, проводячи уроки самостійно.

  • Корпоративні заходи для педагогів. У багатьох навчальних закладах організовують внутрішні святкові зустрічі для колективу вчителів, де вони діляться досвідом та проводять час у дружній атмосфері.

