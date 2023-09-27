День вихователя 2023 року: привітання у прозі та віршах, картинки українською мовою

27 вересня в Україні своє професійне свято святкують вихователі та працівники дошкільних закладів.
День вихователя 2023 року — особлива дата, коли ми висловлюємо теплі слова подяки всім тим, хто піклується про наших дітей, поки ми працюємо. Робота вихователів і всіх працівників дошкільних закладів надзвичайно важлива та важка. Потрібно вміти спілкуватися з дітьми, знаходити до кожного малюка особливий підхід. Тому давайте всі разом побажаємо 27 вересня всім вихователям терпіння, сил та доброти.
Привітання з днем вихователя своїми словами і у віршах
Шановні вихователі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви – це перші люди після батьків, з ким діти проводять так багато часу. Саме ви робите величезний внесок в їхнє виховання. Дякую вам за це! Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нашим дітям, поверталося до вас сторицею. Зі святом!
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Вихователь — це не робота,
Це щоденна турбота
Про найважливіших громадян країни,
Щоб слухняні були і розумні!
У свято Ваше прийміть привітання
І прийміть уклін до землі,
Нехай усі Ваші особисті прагнення
Збудуться. Вони для нас важливі!
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Вітаю з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаю від дитячого галасу ніколи не втомлюватися, а тільки радіти разом з маленькими бешкетниками кожному новому дню, кожній новій ідеї. Здоров'я, терпіння і внутрішньої гармонії, а також удачі, радості та розуміння у стосунках з близькими людьми!
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День вихователя – ура!
Веселіться, дітвора!
Святкувати сьогодні будемо
І про торт ми не забудемо!
Вітаємо усіх вихователів зі святом, успіхів вам усім і спасибі за вашу працю!
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Дорогі вихователі та всі працівники дитячого садка! Сьогодні ми святкуємо ваше професійне свято і хочемо побажати, щоб ви завжди були здорові, щоб дух ваш був бадьорий і веселий! Доброго вам серця, величезного терпіння і великої любові до наших маленьких бешкетників! Хай не черствіють ваші душі, не старіє оптимізм, не зникають з облич привітні усмішки! Будьте щасливі, живіть в достатку, радості та добробуту! Теплоти вам і розуміння, любові та поваги, краси та радості на довгі роки!
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З Днем вихователя вас вітаємо,
Слухняних діток вам бажаємо.
Ще здоров’я і терпіння,
Успіху, щастя, натхнення.
Робота ваша так складна,
Але всім батькам потрібна.