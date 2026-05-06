День вишиванки 2026 року: коли святкують, історія та українські традиції

За роки існування це свято вийшло далеко за межі України. Сьогодні вишиванку носять у містах Європи, Північної Америки та інших країн світу — як символ української культури, що не втрачає актуальності навіть у сучасному глобальному світі.

Всесвітній день вишиванки 2026 року

Всесвітній день вишиванки 2026 року / © unsplash.com

2026 року День вишиванки припадає на 21 травня. Дата не фіксована, адже свято щороку святкують у третій четвер травня.

Такий формат обраний свідомо: вишиванка має бути частиною звичайного життя, а не лише святковим атрибутом вихідного дня. Саме тому її вдягають у робочий, навчальний та буденний день.

Як з’явився День вишиванки

Історія свята почалася 2006 року в Чернівцях. Ідея належала студентам, які вирішили обрати один день, коли всі охочі одночасно вдягнуть вишиванки.

Спершу це була локальна студентська ініціатива, але з часом вона швидко поширилася по Україні, а згодом — і за її межами. До акції долучилися українські громади по всьому світу.

Сьогодні День вишиванки перетворився на масштабний міжнародний культурний рух, який об’єднує мільйони людей.

Вишиванка як символ України

Символи вишиванки / © unsplash.com

Вишиванка — це не просто елемент одягу. Це культурний код, у якому закладені історія, традиції та світогляд українців.

Кожен орнамент і колір має своє значення:

  • червоний — життя, сила, енергія;

  • чорний — земля, стабільність, коріння;

  • білий — чистота та духовність;

  • рослинні мотиви — природа, розвиток, добробут;

  • геометричні візерунки — захист і гармонія.

Вишиванка традиційно вважається оберегом, а її елементи мають символічне значення для різних частин тіла.

Історичне коріння вишиванки

Традиція оздоблювати одяг вишивкою на території України має давнє походження. Орнаменти зустрічалися ще в археологічних знахідках та зображеннях різних епох.

З часом вишиванка розвивалася разом із регіональними особливостями. У різних частинах України сформувалися унікальні стилі, техніки та кольорові поєднання.

У XIX–XX століттях вона поступово стала символом національної ідентичності, а сьогодні — впізнаваним маркером української культури у світі.

Як святкують День вишиванки

21 травня українці вдягають вишиванки на роботу, навчання, прогулянки та культурні події. У містах проходять флешмоби, тематичні акції та святкові заходи.

Велика частина святкування відбувається онлайн: люди з різних країн публікують фото у вишиванках, демонструючи єдність українців у світі.

У сучасному контексті День вишиванки став більше, ніж традицією. Це символ національної єдності, культурної стійкості та самоідентифікації.

Вишиванка сьогодні — це спосіб говорити про Україну без слів, незалежно від того, де ти знаходишся.

