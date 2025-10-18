ТСН у соціальних мережах

День зимового сонцестояння 2025 року: коли буде найдовша ніч року, чим вона особлива

Зимове сонцестояння — це доба, коли ніч найдовша, а день найкоротший у році. Сонце піднімається над горизонтом дуже низько, і світла стає мінімум.

Коли день зимового сонцестояння 2025 року

Коли день зимового сонцестояння 2025 року / © unsplash.com

Для багатьох людей це природний сигнал початку зими. У нашому матеріалі розповідаємо, коли настане зимове сонцестояння 2025 року та що робить цей період особливим.

Коли зимове сонцестояння 2025 року

Цього року зимове сонцестояння припадає на 21 грудня. У північній півкулі це день із найдовшою ніччю, тоді як у південній — з найкоротшим днем.

На полярних широтах явище має особливий вигляд:

  • На північному полюсі сонце під час зимового сонцестояння взагалі не сходить.

  • У тропічних регіонах Сонце залишається приблизно на 23° нижче горизонту.

  • На полярному колі центр Сонця лише торкається південного горизонту, не піднімаючись над ним, що робить цей день єдиним у році, коли сонце не з’являється протягом 24 годин.

Що відбувається з наукової точки зору

Сонцестояння — це момент, коли Сонце досягає максимальної відстані від екватора. У цей час тривалість дня або ночі стає рекордною. Географічно це визначається як момент, коли Сонце досягає своєї крайньої північної чи південної широти.

В Україні, на помірних широтах, явища типу полярного дня чи полярної ночі не спостерігаються. Навіть під час зимового сонцестояння Сонце все ж сходить і заходить. Завдяки цьому ми чітко відчуваємо контраст між днем і ніччю, тоді як у полярних регіонах він відсутній.

Чому дата сонцестояння змінюється

Зимове сонцестояння не завжди припадає на один і той самий день. Це пов’язано з особливостями календаря та орбіти Землі: вона обертається навколо Сонця трохи більше ніж 365 днів. Щоб компенсувати дробову частину року, існують високосні роки, і через це точна дата сонцестояння “стрибає” між 20, 21 і 22 грудня.

Дрібні астрономічні нюанси, зокрема зміщення земної осі, також впливають на день, коли Сонце досягає крайнього відхилення. Тому щороку зимове сонцестояння може припадати на різні дні, але завжди у третій декаді грудня.

