Дерева будуть захищені: цей простий трюк з обгортанням стовбурів рятує від мишей

Захист дерев від гризунів / © pexels.com

Реклама

Більшість дачників використовують різні методи захисту дерев від мишей та зайців. Один із найпопулярніших способів — обгортання стовбурів стрейч‑плівкою. Цей матеріал економний, легкий у використанні і надійно захищає кору від пошкоджень.

Варто лише пам’ятати про повітрообмін: під плівкою може накопичуватися волога. Утім, у зимовий період це не критично, якщо вчасно зняти захист і уникати передчасного нанесення. Якщо помітили конденсат — зробіть кілька проколів шилом, щоб волога випаровувалася, а кора не загнивала.

Існують й інші ефективні методи:

Реклама

Ялиновий лапник — надійно оберігає дерева від гризунів, але його збирання обмежене і не завжди законне. Ідеальний варіант для тих, у кого ялини ростуть на власній ділянці. Тирса з карболовою кислотою — розсипте навколо стовбурів, і гризуни триматимуться подалі понад місяць. Після вивітрювання процедуру можна повторити. Старі жіночі колготки — так-так, старі вироби справді працюють, тоді як сучасні колготки гризуни можуть легко прогризти. Очерет, стебла кукурудзи та соняшника — оберігають стовбури від морозу та сонця. Не забезпечують повного захисту від шкідників, але значно зменшують ризики пошкоджень.

Важливо: матеріали на кшталт руберойду чи толю не можна щільно притискати до стовбурів, адже вони не захищають від мишей. Навпаки, під ними гризуни відчувають себе комфортно. Тому експерти радять розміщувати під такими покриттями отруєні приманки.

Обравши один із цих способів, ви можете бути впевнені: ваша ділянка і дерева переживуть зиму без втрат і шкоди від гризунів.