Обробні дошки залишаються одним із головних джерел перехресного забруднення на кухні. Саме тут сире м’ясо, овочі та кухонні інструменти контактують між собою, що може підвищувати ризик харчових отруєнь.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці з безпеки харчових продуктів наголошують: жоден матеріал не гарантує автоматичного захисту від бактерій. Ключову роль відіграють очищення та висушування поверхні після використання. Гаряча вода з мийним засобом і повне висихання на повітрі значно знижують ризики, адже мікроорганізми потребують вологи для виживання.

Дерев’яні дошки

Деревина довгий час вважалася менш безпечною через пористість. Втім, сучасні дослідження показали іншу картину. Бактерії можуть проникати у волокна деревини, де поступово відмирають, якщо дошка повністю висихає між використаннями.

Найкращі властивості мають тверді породи деревини — зокрема клен, горіх або вишня. Їхня щільна структура обмежує глибоке проникнення мікроорганізмів, а також, за спостереженнями, може мати природні антимікробні властивості.

Такі дошки підходять для щоденного приготування овочів, фруктів і хліба, а також для сервірування. Водночас вони потребують регулярного догляду, особливо якщо використовуються для сирого м’яса.

Пластикові дошки

Пластикові дошки широко застосовуються на професійних кухнях завдяки непористій поверхні та можливості миття в посудомийній машині. Їх легко дезінфікувати, а кольорове кодування допомагає уникати перехресного забруднення.

Однак проблема виникає під час тривалого використання. На поверхні утворюються глибокі борозни від ножів, у яких можуть затримуватися бактерії навіть після миття. Зношені пластикові дошки складніше повністю продезінфікувати, тому їх рекомендують регулярно замінювати.

Окрему увагу експерти звертають на мікропластик. Під час нарізання з поверхні можуть відокремлюватися мікроскопічні частинки, які потрапляють у їжу. Дослідження фіксують таке явище, однак його вплив на здоров’я людини поки що остаточно не визначений.

Бамбукові дошки

Бамбук часто сприймають як аналог деревини, однак він є травою. Такі дошки зазвичай щільніші та більш водостійкі, але мають інші особливості.

Бамбукові дошки виготовляють зі склеєних смужок, і саме клейові з’єднання можуть бути потенційними слабкими місцями — як з точки зору довговічності, так і накопичення бактерій. Крім того, твердість матеріалу може швидше зношувати леза ножів і сприяти появі мікроподряпин.

Вони більше підходять для легких завдань — нарізання фруктів, овочів або хліба.

Композитні дошки

Композитні дошки виготовляють із деревних волокон і смол під високим тиском. У результаті утворюється щільна непориста поверхня, яка добре витримує навантаження.

Такі дошки менш схильні до утворення глибоких борозен, ніж пластик, і не потребують складного догляду, як деревина. Багато з них можна мити в посудомийній машині. Водночас експерти зазначають, що безпека залежить від якості матеріалів, зокрема смоли.

Фахівці сходяться на тому, що головний фактор — це не матеріал, а поведінка користувача. Своєчасне миття, ретельне ополіскування і повне висушування дошки після кожного використання значно важливіші за вибір між деревом і пластиком.

Особливу увагу варто приділяти волозі: якщо дошка залишається мокрою або зберігається у вологому стані, ризик розмноження бактерій зростає незалежно від матеріалу.

