Дерев’яна кухонна дошка буде, як нова: неприємний запах і темні плями зникнуть, наче й не було

Чим відчистити кухонну дошку / © Credits

Дерев’яна кухонна дошка — незамінний помічник на кухні, але з часом вона вбирає запахи, темніє та покривається слідами від ножа. Навіть після миття здається, що чистота лише поверхнева, а всередині залишаються бактерії й неприємний запах. Насправді є простий і дієвий спосіб повернути дошці свіжість та охайний вигляд, використовуючи натуральні засоби, які не шкодять деревині.

Чому дерев’яна дошка швидко вбирає запахи і бруд

Дерево має пористу структуру, тому воно легко поглинає вологу, соки продуктів і жири. Саме тому запах риби, цибулі чи часнику може залишатися надовго, а на поверхні з’являються темні плями. Звичайне миття не завжди доходить до глибших шарів матеріалу, тому дошка потребує періодичного глибокого очищення.

Який найкращий спосіб очищення кухонної дерев’яної дошки без агресивної хімії

Один із найефективніших методів — використання крупної кухонної солі та половинки лимона. Сіль працює як м’який абразив, а лимонний сік діє як природний антисептик і нейтралізатор запахів.

На поверхню дошки щедро насипте солі, після чого треба взяти половинку лимона і втирати її в дерево круговими рухами. Особливу увагу варто приділити темним плямам та місцям із сильним запахом. Поступово сіль розчиняється, а разом із нею з поверхні зникають забруднення.

Якщо дошка дуже зношена, після першого очищення можна залишити сіль і лимонний сік на поверхні ще на 10 хвилин. За цей час активні речовини проникнуть глибше в структуру дерева. Потім дошку слід добре промити теплою водою та витерти насухо рушником. Після такої процедури дерево стає світлішим, а плями значно менш помітними або зникають повністю.

Для нейтралізації стійких запахів можна додатково натерти дошку харчовою содою, залишити її на кілька хвилин, а потім змити теплою водою. Сода чудово поглинає аромати і робить поверхню свіжою без стороннього запаху.

Чому важливо зволожувати дошку після очищення

Після глибокого миття деревина стає сухішою, тому їй потрібне живлення. Для цього достатньо нанести тонкий шар рослинної або мінеральної олії на чисту і суху поверхню. Олію втирають у дошку м’якою серветкою і залишають на кілька годин або на ніч. Це закриває пори, запобігає вбиранню вологи та продовжує термін служби кухонного начиння.

Як часто потрібно проводити таке очищення

Глибоку чистку дерев’яної дошки бажано робити раз на 3 тижні, а якщо ви часто ріжете рибу або м’ясо — навіть частіше. Регулярний догляд дозволяє уникнути накопичення бактерій та зберегти дошку в ідеальному стані на довгі роки.