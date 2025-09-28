Деревні аромати: найкращі жіночі парфуми для осені-2025

Парфуми. / © Pexels

Осінь – ідеальний час, щоб скористатися деревними парфумами. Саме ці аромати дарують відчуття тепла і затишку, коли надворі стає прохолодніше.

Які аромати найкраще підійдуть на осінь, розповіли експерти виданню Bazaar.

Деякі осінні аромати дуже пряні - мають ноти амбри та мускусу. Інші - містять приховану солодкість з гурманським характером. Деревні аромати гарно поєднуються з легкими квітковими нотами - такими як жасмин або троянда. Також багато ароматів мають деревні та ванільні ноти.

Byredo Bal d'Afrique Absolu de Parfum

Аромат сповнений землистих нот - бергамоту і кедра, але він все ж має легкість.

Основні ноти: бергамот, кедр, ветивер, чорна смородина, мускус.

Dior Bois Talisman

Цей бажаний аромат є чудовим вибором для любителів ванілі, бо містить три ітерації гурманської ноти: ванільний настій, ванільний екстракт та ванілін.

Основні ноти ноти: кедр, ванільний настій, ванільний екстракт, ванілін.

Tom Ford Oud Wood

Цей парфум трохи димний і трохи пряний. Цей унікальний аромат також наповнений ладаном.

Ключові ноти: сандалове дерево, китайський перець, кедр, агарове дерево.

Kilian Paris Sacred Wood

Це унісекс-парфум поєднує пряне насіння амбретти з сандаловим деревом, кедром та кремовою бальзамічною олією.

Ключові ноти: сандалове дерево, кедр, насіння амбретти, есенція насіння моркви.

Maison Louis Marie No. 04 Bois de Balincourt Eau de Parfum

Цей деревний аромат залишатися свіжим. Він також містить нотку кориці, яка додає ледь помітної пряності, а ветивер допомагає аромату заземлитися зеленню.

Ключові ноти: сандалове дерево, ветивер, амброве дерево, кориця

