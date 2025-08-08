Дерматологиня розкрила неочікувану причину старіння мочок вух: як цього уникнути

Вухо / © Pexels

Американська дерматологиня Сем Елліс розкрила просту, але дієву пораду, яка допоможе зберегти молодість обличчя. За її словами, щоб запобігти обвисанню мочок вух і розтягуванню проколів, достатньо не спати в сережках.

Про це пише Daily Mail.

У своєму відео в TikTok докторка Елліс пояснила, що з віком мочки вух стають менш пружними. Якщо щоночі спати в сережках, це створює непотрібне напруження, яке з часом розтягує проколи. Це може призвести до того, що сережки «почнуть виглядати дуже погано» і триматимуться надто низько.

Дерматологиня наголошує, що це стосується лише м’яких мочок вух, а не проколів у хрящах. Вона радить знімати на ніч усі види сережок, включно з маленькими гвоздиками та обручами.

Багато користувачів у коментарях зізналися, що носили сережки щоночі роками й навіть не знали про таку проблему. Деякі з них, яким вже за 40 чи 50, підтвердили, що помітили зміни у своїх мочках вух. Для тих, хто вже зіткнувся з цією проблемою, докторка Елліс зауважила, що існують косметичні процедури, такі як введення філерів або хірургічний ремонт мочки вуха.

Наукові дослідження підтверджують, що з віком вуха змінюють форму не через ріст, а через руйнування хрящів і шкіри під дією сили тяжіння. Цей ефект у поєднанні з втратою об’єму на обличчі робить вуха візуально більшими.

