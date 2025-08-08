- Дата публікації
Дерматологиня розкрила неочікувану причину старіння мочок вух: як цього уникнути
Звичка, яка здається невинною, може нашкодити вашій зовнішності. Дерматологиня Сем Елліс радить щоночі знімати сережки, щоб запобігти передчасному обвисанню мочок вух.
Американська дерматологиня Сем Елліс розкрила просту, але дієву пораду, яка допоможе зберегти молодість обличчя. За її словами, щоб запобігти обвисанню мочок вух і розтягуванню проколів, достатньо не спати в сережках.
Про це пише Daily Mail.
У своєму відео в TikTok докторка Елліс пояснила, що з віком мочки вух стають менш пружними. Якщо щоночі спати в сережках, це створює непотрібне напруження, яке з часом розтягує проколи. Це може призвести до того, що сережки «почнуть виглядати дуже погано» і триматимуться надто низько.
Дерматологиня наголошує, що це стосується лише м’яких мочок вух, а не проколів у хрящах. Вона радить знімати на ніч усі види сережок, включно з маленькими гвоздиками та обручами.
Багато користувачів у коментарях зізналися, що носили сережки щоночі роками й навіть не знали про таку проблему. Деякі з них, яким вже за 40 чи 50, підтвердили, що помітили зміни у своїх мочках вух. Для тих, хто вже зіткнувся з цією проблемою, докторка Елліс зауважила, що існують косметичні процедури, такі як введення філерів або хірургічний ремонт мочки вуха.
Наукові дослідження підтверджують, що з віком вуха змінюють форму не через ріст, а через руйнування хрящів і шкіри під дією сили тяжіння. Цей ефект у поєднанні з втратою об’єму на обличчі робить вуха візуально більшими.
