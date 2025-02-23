Деруни, запечені із Сорочинського ярмарку: рецепт від відомого шеф-кухаря

Страви вийде не традиційною, але дуже смачною.

Деруни - страва знайома кожному українцеві. Хрусткі, соковиті та щедро приправлені сметаною - це просто казка для смакових рецепторів. Втім, якщо додати до них ще кілька інгредієнтів та запекти у духовці, то тоді від цієї страви не відтягнути за вуха.

Рецептом дерунів, запечених із Сорочинського ярмарку, поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.

Інгредієнти для дерунів

500 г очищеної картоплі

100 г очищеної цибулі

одне яйце

50 г сметани

50 г борошна

сіль, перець

Інгредієнти для соусу

350 г свинини

150 г цибулі

250 г сметани

150 г бульйону чи води

100 г твердого сиру

Приготування

1. Натираємо картоплю та цибулю на тонкій тертушці. Потім додаємо до овочів сметану, яйце та борошно. Суміш виходить трішки рідкувата, але не хвилюйтеся.

2. Викладаючи на пательню картоплю, сформуйте тоненький дерун. Смажте на вогні трошки вище середнього до рум'яної скоринки. Важливо, аби на сковорідці було достатньо олії. Обсмажені деруни кладіть на паперову серветку.

3. Коли насмажили дерунів, готуємо соус з м'ясом. Тоненько нарізаємо шматочки свинини. Обсмажуємо її на великому вогні, але не до готовності, а до рум'яної скоринки. Щедро приправляємо сіллю та перцем.

4. Знімаємо м'ясо і на тій самій пательні тушкуємо цибулю. Додаємо до неї сметану, воду чи бульйон, сіль і перець. Доводимо до смаку. Соус має бути досить рідкий.

4. У горщик чи форму скляну перекладаємо деруни та мʼясо. Щедро полийте соусом, а зверху натріть сиру. Ставимо деруни в розігріту духовку на 12-15 хвилин.

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