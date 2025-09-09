Деруни будуть золотавими й пухкими та не вбиратимуть олію: додайте цей копійчаний продукт

Як приготувати ідеальні деруни / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Деруни — одна з найпопулярніших і найсмачніших страв, яку люблять у кожній українській родині. Але часто господині стикаються з проблемою: деруни виходять надто масними, вбирають у себе багато олії та швидко втрачають апетитний вигляд. Щоб отримати золотаві, пухкі та водночас менш масні деруни, достатньо додати в тісто звичайну манку.

Чому манка робить деруни ідеальними

Манна крупа вбирає зайву рідину з картоплі, завдяки чому тісто стає густішим і тримає форму. Вона утворює легку текстуру, робить деруни повітрянішими та допомагає зменшити кількість олії, яку вони поглинають під час смаження. Як результат, страва залишається соковитою всередині, але має хрумку й апетитну скоринку.

Як правильно приготувати деруни з манкою

Натріть картоплю на дрібній тертці та злийте зайвий сік. Додайте яйце, дрібно натерту цибулю, сіль і перець. Насипте 1–2 столові ложки манки та добре перемішайте. Залиште суміш на 10 хвилин, щоб крупа встигла увібрати рідину. Смажте деруни на розігрітій сковороді з мінімальною кількістю олії до золотавої скоринки.

Як зробити деруни ще смачнішими

Щоб деруни були ще ніжнішими, замініть частину картоплі на кабачок, також додайте трохи манки для густоти.

Скоринка буде особливо хрумкою, якщо після смаження покласти деруни на кілька хвилин до духовки.

Також у тісто можна додати нарізану зелень кропу чи петрушки.