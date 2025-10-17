Деруни не темнітимуть, будуть золотавими й пухкими: лише додайте цей простий інгредієнт

Що додати, щоб не темніли деруни / © Freepik

Реклама

Деруни — це страва, яку люблять у кожному домі. Здавалося б, що може бути простіше: натер картоплю, додав яйце, сіль і смажиш. Але часто вони виходять темними, щільними або надто масними. У професійних кухарів є маленький секрет, який робить деруни пухкими, золотавими й ароматними. І головне — він не потребує жодних дорогих інгредієнтів.

Що додати в тісто, щоб деруни були золотавими та пухкими й не темніли

Щоб тісто залишалося світлим і не темніло, варто додати трохи сметани. Сметана не лише пом’якшує масу, але й уповільнює окислення картоплі, саме через цей процес тісто набуває неприємної сірості. А завдяки сметані деруни матимуть кремовий колір та ніжну текстуру.

Крім того, жири та білки, що містяться в сметані, створюють у процесі смаження ніжну золотаву скоринку, яка не підгорає, а залишається хрусткою та рівномірною.

Реклама

Як приготувати ідеальні деруни золотавого кольору

Очистьте і натріть картоплю на дрібній тертці.

Додайте 1 яйце, 2 ложки сметани, сіль і щіпку чорного перцю.

За бажанням покладіть ложку борошна або манки — для кращої текстури.

Перемішайте картопляну масу й одразу викладайте ложкою на добре розігріту олію.

Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Якщо хочете ще більшої ніжності — перед смаженням дайте тісту постояти 5 хвилин.

Варто пам’ятати, що не варто тримати натерту картоплю без сметани чи кислоти, вона швидко темніє. Якщо ж ви хочете приготувати деруни пізніше, додайте до тіста кілька крапель лимонного соку чи трохи кефіру.