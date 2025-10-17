- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 784
- Час на прочитання
- 2 хв
Деруни не темнітимуть, будуть золотавими й пухкими: лише додайте цей простий інгредієнт
Ваші дерунчики більше не матимуть сірого кольору та неприємної жорсткості. Цей популярний продукт зробить їх ніжними, повітряними й апетитними на вигляд.
Деруни — це страва, яку люблять у кожному домі. Здавалося б, що може бути простіше: натер картоплю, додав яйце, сіль і смажиш. Але часто вони виходять темними, щільними або надто масними. У професійних кухарів є маленький секрет, який робить деруни пухкими, золотавими й ароматними. І головне — він не потребує жодних дорогих інгредієнтів.
Що додати в тісто, щоб деруни були золотавими та пухкими й не темніли
Щоб тісто залишалося світлим і не темніло, варто додати трохи сметани. Сметана не лише пом’якшує масу, але й уповільнює окислення картоплі, саме через цей процес тісто набуває неприємної сірості. А завдяки сметані деруни матимуть кремовий колір та ніжну текстуру.
Крім того, жири та білки, що містяться в сметані, створюють у процесі смаження ніжну золотаву скоринку, яка не підгорає, а залишається хрусткою та рівномірною.
Як приготувати ідеальні деруни золотавого кольору
Очистьте і натріть картоплю на дрібній тертці.
Додайте 1 яйце, 2 ложки сметани, сіль і щіпку чорного перцю.
За бажанням покладіть ложку борошна або манки — для кращої текстури.
Перемішайте картопляну масу й одразу викладайте ложкою на добре розігріту олію.
Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Якщо хочете ще більшої ніжності — перед смаженням дайте тісту постояти 5 хвилин.
Варто пам’ятати, що не варто тримати натерту картоплю без сметани чи кислоти, вона швидко темніє. Якщо ж ви хочете приготувати деруни пізніше, додайте до тіста кілька крапель лимонного соку чи трохи кефіру.