784
2 хв

Деруни не темнітимуть, будуть золотавими й пухкими: лише додайте цей простий інгредієнт

Ваші дерунчики більше не матимуть сірого кольору та неприємної жорсткості. Цей популярний продукт зробить їх ніжними, повітряними й апетитними на вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що додати, щоб не темніли деруни

Що додати, щоб не темніли деруни / © Freepik

Деруни — це страва, яку люблять у кожному домі. Здавалося б, що може бути простіше: натер картоплю, додав яйце, сіль і смажиш. Але часто вони виходять темними, щільними або надто масними. У професійних кухарів є маленький секрет, який робить деруни пухкими, золотавими й ароматними. І головне — він не потребує жодних дорогих інгредієнтів.

Що додати в тісто, щоб деруни були золотавими та пухкими й не темніли

Щоб тісто залишалося світлим і не темніло, варто додати трохи сметани. Сметана не лише пом’якшує масу, але й уповільнює окислення картоплі, саме через цей процес тісто набуває неприємної сірості. А завдяки сметані деруни матимуть кремовий колір та ніжну текстуру.

Крім того, жири та білки, що містяться в сметані, створюють у процесі смаження ніжну золотаву скоринку, яка не підгорає, а залишається хрусткою та рівномірною.

Як приготувати ідеальні деруни золотавого кольору

  • Очистьте і натріть картоплю на дрібній тертці.

  • Додайте 1 яйце, 2 ложки сметани, сіль і щіпку чорного перцю.

  • За бажанням покладіть ложку борошна або манки — для кращої текстури.

  • Перемішайте картопляну масу й одразу викладайте ложкою на добре розігріту олію.

  • Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

  • Якщо хочете ще більшої ніжності — перед смаженням дайте тісту постояти 5 хвилин.

Варто пам’ятати, що не варто тримати натерту картоплю без сметани чи кислоти, вона швидко темніє. Якщо ж ви хочете приготувати деруни пізніше, додайте до тіста кілька крапель лимонного соку чи трохи кефіру.

