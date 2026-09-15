Державні та міжнародні свята в жовтні 2026 року: чи буде додатковий вихідний на День захисників і захисниць

Календар свят на жовтень 2026 / © pexels.com

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2026 році воно припадає на четвер, 1 жовтня. Тож у багатьох може виникнути цілком логічне запитання: чи стане цей день вихідним і чи отримаємо ми додатковий відпочинок посеред робочого тижня?

Розбираємося, скільки вихідних буде у жовтні 2026 року та чи доведеться українцям виходити на роботу 1 жовтня.

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Жовтень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

У вереДругий місяць осені налічує 31 календарний день. Для українців, які працюють за звичним п’ятиденним графіком із вихідними у суботу та неділю, календар виглядатиме так:

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22 дні — робочі, ще 9 — вихідні.

Відпочиватимемо у такі дати:

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 жовтня.

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць України. 2026 року дата випадає на четвер. За звичайних умов це свято належить до святкових і неробочих днів, передбачених трудовим законодавством. Тобто за мирного часу чимало українців могли б розраховувати на додатковий день відпочинку. На період дії воєнного стану норми законодавства щодо святкових і неробочих днів не застосовуються у звичайному порядку. Саме тому автоматичного вихідного на честь державного свята не передбачено.

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Міжнародні та державні свята в жовтні 2026 року: календар подій і важливі дати

Міжнародні та державні свята в жовтні 2026 року / © ТСН

1 жовтня — День Захисників і Захисниць України; День Українського козацтва; Міжнародний день літніх людей;

2 жовтня — Міжнародний день ненасильства;

4 жовтня — День працівників освіти; Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;

5 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; Всесвітній день вчителів;

8 жовтня — День юриста;

9 жовтня — Всесвітній день пошти; День ріелтора;

10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров’я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;

11 жовтня — День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби; День художника;

12 жовтня — День кадрового працівника;

15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; Міжнародний день кредитних спілок;

16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;

17 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості; Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;

18 жовтня — День працівників харчової промисловості;

20 жовтня — Міжнародний день кухаря та кулінара; Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; Міжнародний день авіадиспетчера;

23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами);

24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об’єднаниx Націй; День маркетолога;

25 жовтня — День автомобіліста і дорожника;

27 жовтня — День української писемності і мови;

28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників;

29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;

31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.

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