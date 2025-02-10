Десерт до Дня закоханих: рецепт ніжного чизкейка "Червоний оксамит"

Цей надзвичайно ніжний десерт точно прикрасить ваш вечір.

Незабаром День cвятого Валентина. Як щодо того, щоб приготувати святкову вечерю і здивувати коханого? А на десерт подати смаколик, який точно сподобається вашій другій половинці.

Рецептом легкого десерту до дня закоханих – чизкейком "Червоний оксамит" – поділилася переможниця "Мастер Шефа" Валерія Матрохіна.

"Якщо не знаєте, що обрати на святкову вечерю – чизкейк чи "Червоний оксамит", не треба обирати, треба поєднати", – наголошує кулінарка.

Інгредієнти для червоної основи:

100 г борошна

115 г теплого вершкового масла

150 г цукру

2 яйця

2 ч. л. червоного харчового барвника

1 ч. л. ванільного екстракту

0,5 ч. л. солі

3 ст. л. какао

Інгредієнти для вершкової основи:

250 г вершкового сиру

70 г цукрової пудри

0,5 ч. л. ванільного екстракту

1 яйце

Приготування:

1. Збиваємо вершкове масло з цукром. Коли він розчиниться, додаємо яйця. Збиваємо до піни.

2. Потім додаємо барвник, ванільний екстракт, сіль, просіяне борошно й какао. Масу добре вимішуємо лопаткою до однорідної, тягучої консистенції.

3. В іншій мисці з'єднуємо вершковий сир, яйце, ванільний екстракт і цукрову пудру. Збиваємо блендером.

4. Застеляємо форму пергаментом. Виливаємо червону основу, але трохи тіста лишаємо для декору. Зверху виливаємо вершкову основу і так само розрівнюємо. Ставимо крапки з червоного тіста і проводимо зубочисткою, роблячи візерунки.

5. Випікаємо чизкейк приблизно 30 хв за температури 160-170 градусів.

8. Після випікання даємо десерту охолонути, а потім нарізаємо його порціями. Чизкейк смакує зі свіжою полуницею та збитими вершками.

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