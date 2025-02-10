Десерт до Дня закоханих: рецепт ніжного чизкейка "Червоний оксамит"

Цей надзвичайно ніжний десерт точно прикрасить ваш вечір.
Незабаром День cвятого Валентина. Як щодо того, щоб приготувати святкову вечерю і здивувати коханого? А на десерт подати смаколик, який точно сподобається вашій другій половинці.
Рецептом легкого десерту до дня закоханих – чизкейком "Червоний оксамит" – поділилася переможниця "Мастер Шефа" Валерія Матрохіна.
"Якщо не знаєте, що обрати на святкову вечерю – чизкейк чи "Червоний оксамит", не треба обирати, треба поєднати", – наголошує кулінарка.
Інгредієнти для червоної основи:
- 100 г борошна
- 115 г теплого вершкового масла
- 150 г цукру
- 2 яйця
- 2 ч. л. червоного харчового барвника
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 0,5 ч. л. солі
- 3 ст. л. какао
Інгредієнти для вершкової основи:
- 250 г вершкового сиру
- 70 г цукрової пудри
- 0,5 ч. л. ванільного екстракту
- 1 яйце
Приготування:
1. Збиваємо вершкове масло з цукром. Коли він розчиниться, додаємо яйця. Збиваємо до піни.
2. Потім додаємо барвник, ванільний екстракт, сіль, просіяне борошно й какао. Масу добре вимішуємо лопаткою до однорідної, тягучої консистенції.
3. В іншій мисці з'єднуємо вершковий сир, яйце, ванільний екстракт і цукрову пудру. Збиваємо блендером.
4. Застеляємо форму пергаментом. Виливаємо червону основу, але трохи тіста лишаємо для декору. Зверху виливаємо вершкову основу і так само розрівнюємо. Ставимо крапки з червоного тіста і проводимо зубочисткою, роблячи візерунки.
5. Випікаємо чизкейк приблизно 30 хв за температури 160-170 градусів.
8. Після випікання даємо десерту охолонути, а потім нарізаємо його порціями. Чизкейк смакує зі свіжою полуницею та збитими вершками.
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