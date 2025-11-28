- Дата публікації
Десерт дитинства: пляцок з вишнями і сметаною "Смерекова хата" повертається у моду — рецепт
Десерт стане ідеальним доповненням до святкового столу.
"Дрова під снігом", "Смерекова хата" або "Монастирська хата" — як тільки не називають цей пляцок з трубочками з вишнею, який щедро залитий сметаною. Він ідеально смакуватиме до чаю і кави, а також стане чудовим десертом до святкового столу.
ТСН.ua підготував рецепт десерту від кулінарки Валерії Матрохіної.
Інгредієнти для тіста:
300 г борошна,
200 г вершкового масла 82,5% (заморожене),
200 г сметани 20%,
1 ст. л. цукру.
Інгредієнти для начинки:
1 кг вишні,
80 г цукру,
80 г крохмалю.
Інгредієнти для крему:
700 г сметани 20%,
300 г вершків 33% (холодні),
250 г цукрової пудри,
10 г ванільного цукру.
Інгредієнти для декору:
50 г чорного шоколаду,
50 мл вершків.
Приготування
Заморожене масло натріть на великій тертці. Змішайте його з борошном і цукром до стану крихти. Після цього додайте сметану.
Швидко замісіть м'яке тісто — лише з'єднайте інгредієнти. Загорніть тісто у плівку і поставте до холодильника на 40–60 хвилин.
Вишні змішайте з цукром. Додайте крохмаль і добре перемішайте.
Тісто розділіть на 15 частин. Кожну розкачайте у прямокутник максимально тонко. Викладіть смужку вишневої начинки по центру. Щільно згорніть у рулет-трубочку та добре защипніть краї.
На деко викладіть трубочки швом донизу. Випікайте у розігрітій до 190°C духовці приблизно 20–25 хвилин до золотистості. Коли трубочки спечуться, дайте їм повністю охолонути.
Готуємо крем. Холодні вершки збийте з цукровою пудрою до м'яких піків. Додайте сметану та ванільний цукор. Акуратно перемішайте лопаткою або міксером.
Форму, у якій буде десерт, змастіть кремом. Викладайте трубочки шарами у вигляді гірки, кожен змащуючи кремом.
Верх і боки також добре змастіть кремом, сформуйте форму хатки. Поставте торт до холодильника на ніч.
Зранку зробіть декор. Нагрійте вершки до гарячого, але не закипілого стану. Додайте шматочки шоколаду, перемішайте до гладкої глазурі. Полийте цією масою "хатинку" зверху.
