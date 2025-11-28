Десерт дитинства: пляцок з вишнями і сметаною "Смерекова хата" повертається у моду — рецепт

"Дрова під снігом", "Смерекова хата" або "Монастирська хата" — як тільки не називають цей пляцок з трубочками з вишнею, який щедро залитий сметаною. Він ідеально смакуватиме до чаю і кави, а також стане чудовим десертом до святкового столу.

ТСН.ua підготував рецепт десерту від кулінарки Валерії Матрохіної.

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для крему:

Інгредієнти для декору:

Заморожене масло натріть на великій тертці. Змішайте його з борошном і цукром до стану крихти. Після цього додайте сметану.

Швидко замісіть м'яке тісто — лише з'єднайте інгредієнти. Загорніть тісто у плівку і поставте до холодильника на 40–60 хвилин.

Вишні змішайте з цукром. Додайте крохмаль і добре перемішайте.

Тісто розділіть на 15 частин. Кожну розкачайте у прямокутник максимально тонко. Викладіть смужку вишневої начинки по центру. Щільно згорніть у рулет-трубочку та добре защипніть краї.

На деко викладіть трубочки швом донизу. Випікайте у розігрітій до 190°C духовці приблизно 20–25 хвилин до золотистості. Коли трубочки спечуться, дайте їм повністю охолонути.

Готуємо крем. Холодні вершки збийте з цукровою пудрою до м'яких піків. Додайте сметану та ванільний цукор. Акуратно перемішайте лопаткою або міксером.

Форму, у якій буде десерт, змастіть кремом. Викладайте трубочки шарами у вигляді гірки, кожен змащуючи кремом.

Верх і боки також добре змастіть кремом, сформуйте форму хатки. Поставте торт до холодильника на ніч.