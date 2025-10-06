Дешеві і дорогі макарони: фахівці пояснили, чи варто переплачувати

Чи є різниця між дорогими і дешевими макаронами / © unsplash.com

На полиці супермаркету макарони можуть коштувати і 40 грн, і 150 грн за пачку однакової ваги. З першого погляду це ті самі спагеті або ріжки, але ціна різниться в рази. Чи варто переплачувати, чи це лише маркетинговий хід? Кухарі та технологи пояснюють, у чому справжня різниця і як обрати якісний продукт.

Найважливіший фактор, що впливає на ціну — борошно. Дорогі макарони виготовляють із твердих сортів пшениці. Завдяки цьому вони тримають форму, не злипаються і не розварюються навіть за тривалого варіння. Також така паста повільніше засвоюється, організм витрачає більше калорій на її перетравлення, тож вона не шкодить фігурі.

Дешевші макарони, навпаки, роблять із м’якого второсортного або хлібопекарського борошна. Вони світліші, крихкі, швидко перетворюються на кашу у каструлі і вчорашні залишки навряд чи можна буде повторно використати.

Ще один нюанс, який часто впливає на ціну, — форма та фактура пасти. Якісні макарони мають невеликі борозенки на поверхні: соус чи вершкове масло “чіпляється” за них, і страва виходить смачнішою. У дешевих виробів поверхня гладка, тому смак страви страждає.

Як не помилитися, вибираючи макарони

Найпростіший спосіб — уважно дивитися на етикетку. Ідеальний варіант: група “А”, клас 1 або позначка “durum”, що означає борошно твердих сортів. У складі має бути лише борошно і вода.

Також зверніть увагу на вміст білка: якісні макарони містять щонайменше 12 г білка на 100 г продукту, преміальні — до 14–15 г. Якщо білка мало — це просто пусті вуглеводи. Колір макаронів повинен бути жовтуватим, а на дні пачки не має бути крихт.

Отже, вибір за вами: заощадити на грошах і здоров’ї або отримати максимум смаку та користі.