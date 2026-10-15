Дешевий гарнір із несподіваною користю: впливає на холестерин і цукор у крові

Перлова каша / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Перлова крупа, яку часто недооцінюють і рідко обирають як гарнір, може бути корисною для здоров’я серця та контролю рівня цукру в крові. Завдяки вмісту клітковини, зокрема бета-глюкану, ячмінь здатен сприяти зниженню «поганого» холестерину та пом’якшувати підвищення рівня глюкози після їди.

Про це пише угорське видання Egeszseg Kalauz.

Реклама

Як перлова крупа впливає на рівень холестерину

Одна з головних переваг перлової крупи — вміст бета-глюкану, розчинної клітковини, яка під час травлення утворює гелеподібну масу та впливає на всмоктування жовчних кислот. Оскільки організм використовує холестерин для їх вироблення, цей процес може сприяти зниженню рівня холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), який часто називають «поганим».

Реклама

Підвищений рівень ЛПНЩ є одним із чинників ризику атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Дослідження свідчать, що регулярне споживання достатньої кількості бета-глюкану з ячменю може допомогти знизити цей показник.

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), для підтвердженого ефекту зниження холестерину потрібно споживати щонайменше 3 грами ячмінного бета-глюкану на день. Водночас перлова крупа має бути частиною збалансованого харчування, а не єдиним засобом профілактики серцевих захворювань.

Користь для контролю цукру в крові

Клітковина в перловій крупі може уповільнювати засвоєння вуглеводів і пом’якшувати підвищення рівня глюкози після їди. Тому ячмінь може бути доречним продуктом у раціоні людей, які стежать за рівнем цукру в крові, зокрема за інсулінорезистентності або діабету 2-го типу.

У комплексному аналізі, опублікованому в лютому 2026 року в журналі Nutrition Reviews, дослідники узагальнили результати 31 контрольованого дослідження. Вони виявили, що споживання ячменю може позитивно впливати на рівень глюкози та інсулінову відповідь після прийому їжі. Водночас суттєвого поліпшення показника HbA1c, який відображає довгостроковий контроль цукру в крові, не зафіксували.

Реклама

Попри ці переваги, перлова крупа залишається продуктом із високим вмістом вуглеводів. Її вплив на рівень глюкози залежить від розміру порції, способу приготування та продуктів, із якими її поєднують. Вона не замінює лікування діабету.

Чим ще корисна перлова крупа

Клітковина в ячмені сприяє нормальній роботі кишечника: нерозчинна її частина збільшує об’єм калових мас, а розчинна може слугувати поживним середовищем для кишкових бактерій.

Перлова крупа також містить складні вуглеводи, рослинний білок, магній, фосфор, селен і вітаміни групи B. Клітковина та щільна текстура зерен можуть допомагати довше зберігати відчуття ситості, хоча переконливих доказів того, що сама крупа сприяє схудненню, недостатньо.

Як додати її до раціону

Перлову крупу можна використовувати замість рису як гарнір до овочів, риби чи м’яса, додавати до супів, рагу та салатів. Перед приготуванням зерна рекомендують промити, а потім варити у воді або овочевому бульйоні приблизно 25–45 хвилин — залежно від виду крупи та ступеня її обробки.

Реклама

Орієнтовна порція для дорослої людини — 150–200 грамів уже вареної крупи, хоча оптимальна кількість залежить від індивідуальних потреб і складу решти страви.

На відміну від білого рису, перлова крупа містить більше клітковини, що може бути перевагою для контролю холестерину та рівня цукру після їди. Однак ячмінь містить глютен, тому не підходить людям із целіакією.

Нагадаємо, високий холестерин становить небезпеку для серця та судин, однак деякі звичайні спеції можуть допомогти контролювати його рівень. Фахівці назвали дві приправи, які варто включити до раціону.

Новини партнерів