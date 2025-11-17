Десять крутих і недорогих подарунків на Миколая: ідеї для дитини

Що подарувати на День святого Миколая / © pexels.com

Цього чарівного дня кожна дитина з нетерпінням очікує, що під подушкою знайдеться недорогий подарунок на Миколая, ідеально підібраний для хлопчика чи дівчинки — іграшка, книжка або солодощі, які принесуть радість і святковий настрій.

Історія свята

Щороку 6 грудня українці святкують День святого Миколая Чудотворця — одного з найшанованіших святих у християнській традиції. Єпископ Миколай Мирлікійський, який жив ще за часів Римської імперії, відомий як приклад глибокої, міцної та істинної віри, яку шанує Церква.

В Україні святкування Миколая має давні традиції. Його покровительство відчували навіть козаки Запорізької Січі: перед плаванням на човнах-чайках вони брали з собою іконки святого як оберіг. Під час Першої світової війни на кораблях Чорноморського флоту, де служили переважно українці, над дверима кают висіли маленькі зображення святого, що символізували захист та удачу.

Сьогодні, напередодні Дня святого Миколая, діти з нетерпінням пишуть листи з бажаними подарунками, а зранку, заглянувши під подушку, знаходять недорогі подарунки на Миколая — сюрпризи, які дарують радість і святковий настрій. У західній культурі Миколай став прообразом відомого Санта Клауса, який дарує подарунки дітям в усьому світі.

Подарунки для хлопчиків

Солодощі — ідеальний подарунок на День святого Миколая / © unsplash.com

Слухняні хлопчики можуть знайти під подушкою цікаві й недорогі подарунки, які одночасно розвивають і розважають:

конструктор;

м’яч або інше спортивне приладдя;

пазл;

машинки або цілий гоночний трек;

калейдоскоп;

книжка;

лазерна указка;

набір для домашнього баскетболу або боксу;

каремат для спорту та походів;

улюблені солодощі.

Подарунки для дівчаток

Дівчатка також можуть отримати під подушкою різноманітні бюджетні подарунки, які стимулюють творчість і фантазію:

набори для малювання (альбоми, фарби, фломастери, гелеві ручки з блискітками, маркери для малювання водою);

набори для творчості, аквагриму, плетіння бісером, вишивання або хімічних експериментів;

набори для приготування цукерок;

розмальовки за номерами;

книжки;

конструктори;

настільні ігри або головоломки;

пазли;

м’які іграшки;

улюблені солодощі.

День святого Миколая — це не просто свято подарунків, а чарівна традиція, яка об’єднує родину, дарує дітям радість та нагадує про важливість добрих вчинків. Під час святкування кожна дитина може знайти під подушкою недорогий, але цікавий подарунок.