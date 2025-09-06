Десять найдивніших світових рекордів, які важко уявити

10 найдивніших світових рекордів / © unsplash.com

Реклама

ТСН.ua зібрав для вас десять найдивніших досягнень, які офіційно потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Найдовший поцілунок

2013 року тайська пара поцілувалася безперервно 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд. Навряд чи це був романтичний момент — скоріше справжній марафон витривалості.

Найбільша колекція гумових качечок

Американка Шарлотта Лі має понад 9 000 качечок різних форм і розмірів. Ванна кімната такої колекціонерки точно виглядає як маленький парк атракціонів.

Реклама

Найшвидший біг… на руках

Японець Кацумі Тамакоші пробіг 100 метрів за 15,86 секунди, використовуючи лише руки. Це не просто дивно, а й вражає фізичною підготовкою.

Найбільша кількість ложок на тілі

Етбар Елічкаєв із Грузії утримав на своєму тілі 50 металевих ложок. Справжній магніт у людській подобі!

Найдовший ніготь на руці

Індієць Шрідахар Чіллал відрощував нігті на лівій руці 66 років. Їхня сумарна довжина сягнула понад 9 метрів.

Найбільша піца у світі

2012 року в Італії приготували піцу площею 1261 м2. І головне — вона була безглютенова. Такої “тарілки” вистачило б на ціле місто.

Реклама

Найдовший поїзд із хот-догів

У США приготували ланцюг хот-догів довжиною понад 200 метрів. Це справжній калорійний експрес!

Найбільша кількість футболок на одній людині

Сане Батор із Словаччини зміг вдягнути на себе 252 футболки одночасно. Важили вони понад 100 кілограмів. Схоже, прати після такого експерименту довелося тиждень.

Найбільше число кубиків Рубіка, зібраних під водою

Юнак із Китаю розв’язав 11 кубиків Рубіка, перебуваючи під водою. Це не лише рекорд, а й тренування легенів.

Найбільша кількість татуювань за життя

Люк Ірвінг із Нової Зеландії вкрив усе тіло татуюваннями. Його навіть прозвали “живим витвором мистецтва”.

Реклама

Світові рекорди — це не завжди про спорт чи серйозні досягнення. Часом вони відображають людську креативність, впертість та бажання виділитися. Хтось колекціонує качечок, хтось тренується бігати на руках, а хтось здатний цілуватися дві з половиною доби. І все це — частина великої мозаїки під назвою “людська унікальність”.