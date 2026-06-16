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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
3 хв

Десять поширених помилок садівників в червні і липні, яких слід уникати 2026 року

Літній сезон здається найкращим часом для городу: тепло, активне зростання рослин і формування плодів. Але саме в цей період садівники найчастіше припускаються критичних помилок, які непомітно знижують урожайність або навіть повністю знищують рослини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Помилки садівників влітку

Помилки садівників влітку / © pexels.com

Більшість проблем виникає не через погоду, а через неправильний догляд: полив, загущені посадки, нестача мульчі чи ігнорування стресу від спеки. В Fresh Harvest Haven написали про помилки, яких варто уникати влітку.

Поливання у найспекотніший час дня

Одна з найгірших помилок — поливати город у розпал сонця. Вода швидко випаровується, не встигаючи проникнути до коріння.

Крім того, краплі на листі можуть працювати як лінзи, викликаючи опіки.

Найкращий час: ранок або ранній вечір.

Нерегулярне поливання

Скачки між пересушуванням і переливом — стрес для рослин. Це слабить кореневу систему і знижує врожайність.

Рослинам потрібна стабільність вологості ґрунту, особливо під час формування плодів.

Рішення: встановити чіткий графік поливу або використовувати крапельний полив.

Поливання по листю замість кореня

Поливання зверху підвищує ризик грибкових хвороб і неефективно зволожує ґрунт.

Волога має потрапляти безпосередньо в кореневу зону.

Правильно: поливання під корінь або використання систем крапельного зрошення.

Відсутність мульчування

Без мульчі ґрунт швидко перегрівається і втрачає до половини вологи через випаровування.

Мульча допомагає:

  • утримувати вологу;

  • знижувати температуру ґрунту;

  • пригнічувати бур’яни.

Загущені посадки

Коли рослини ростуть надто близько, вони конкурують за світло, воду і поживні речовини.

Це також погіршує циркуляцію повітря і сприяє розвитку хвороб.

Рішення: дотримуватись рекомендованої відстані між рослинами.

гнорування спеки та сонячних опіків

У спеку рослини можуть отримувати стрес, що проявляється в’яненням, пожовтінням і опіками листя.

Захист:

  • затінювальні сітки;

  • часткове притінення в обідні години;

  • мульча для охолодження коренів.

Відсутність регулярного огляду рослин

Шкідники та хвороби влітку розвиваються дуже швидко.

Якщо не реагувати вчасно, можна втратити значну частину врожаю за 1–2 тижні.

Рішення: щотижневий огляд листя, стебел і плодів.

Надмірне або неправильне підживлення

У спеку надлишок добрив може «спалити» коріння або стимулювати слабке, водянисте зростання.

Порада: підживлювати помірно і тільки у вологий ґрунт.

Відсутність підготовки ґрунту

Бідний або ущільнений ґрунт не утримує вологу і не забезпечує рослини поживними речовинами.

Важливо:

  • додавати компост;

  • перевіряти дренаж;

  • розпушувати ґрунт.

Ігнорування погодних умов

Різкі зміни температур, хвилі спеки чи посухи вимагають корекції догляду.

У спеку:

  • збільшують поливання;

  • зменшують обрізання;

  • додають захист від сонця.

Більшість літніх втрат урожаю пов’язані не з кліматом, а з неправильними діями садівника. Якщо уникати цих 10 помилок, рослини краще витримують спеку, менше хворіють і дають стабільний урожай.

FAQ

Чому влітку рослини в’януть навіть за поливання?

Найчастіше причина — перегрівання ґрунту або поливання у неправильний час. Також рослини можуть страждати від пошкодженого коріння або нестачі кисню в перезволоженому ґрунті.

Як правильно поливати город у спеку?

Поливати потрібно рано-вранці або ввечері під корінь, рідше, але глибше. Це допомагає воді проникати до кореневої системи і зменшує випаровування.

Чи потрібно мульчувати город влітку?

Так. Мульчування зберігає вологу, захищає ґрунт від перегріву та зменшує ріст бур’янів, що напряму впливає на врожайність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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