Десять простих способів позбутися шерсті домашніх тварин на одязі: навіть у період линьки

Але ситуація не безнадійна. В RealSimple розповіли про прості побутові рішення, які допомагають суттєво зменшити кількість шерсті на одязі й виглядати охайно навіть у розпал линьки.

Почніть із чистоти в домі

Чим менше шерсті в оселі — тим менше її на вашому одязі. Це базове правило, яке працює без винятків.

Регулярне прибирання підлоги, килимів і м’яких поверхонь значно зменшує кількість «пухових скупчень». Особливо важливо не забувати про дивани, крісла, штори, автомобільний салон і верхній одяг — саме вони найчастіше знову «заражають» чисті речі шерстю.

Виділіть зону без шерсті

Ідеально чистий будинок — це складно. Але одна контрольована «чиста територія» цілком реальна.

Достатньо визначити місце, куди тварина не має доступу: одне крісло, частина дивану або окрема кімната. Там можна спокійно сидіти без ризику одразу «обростати» шерстю.

Додатково використовуйте знімні покривала або пледи на улюблених місцях відпочинку тварини — їх легко прати, і це значно зменшує забруднення меблів.

Зменшіть статичну електрику під час прання

Сушильні серветки — простий, але ефективний інструмент проти шерсті.

Вони знижують статичний заряд тканини, через який шерсть буквально «прилипає» до одягу. Менше статичності — менше ворсу після прання та сушіння.

Використовуйте гумову рукавичку

Один із найкращих домашніх способів швидко зібрати шерсть — злегка волога гумова рукавичка.

Завдяки волозі шерсть легше збирається в грудочки й відстає від тканини. Метод працює як на одязі, так і на меблях — швидко, дешево й без спеціальних засобів.

Запускайте сушарку «вхолосту»

Щоб швидко очистити речі від шерсті, можна покласти їх у сушильну машину на режим без нагріву.

За 10 хвилин повітряний потік знімає більшість шерсті, яка потім осідає у фільтрі. Після циклу важливо очистити барабан, щоб уникнути повторного прилипання ворсу.

Посильте прання

Якщо шерсті багато, стандартного циклу прання може бути замало.

Допомагають режими з попереднім замочуванням і додатковим полосканням — вони краще «вибивають» шерсть із волокон тканини. Також ефективні пральні засоби з ферментами, які руйнують органічні залишки, через які шерсть тримається на одязі.

Перегляньте свій гардероб

Деякі тканини буквально притягують шерсть — особливо м’які, пухнасті та трикотажні матеріали.

Під час линьки краще обирати гладкі, щільні тканини, на яких шерсть тримається значно менше. Це простий спосіб зменшити проблему ще до її появи.

Одягайтеся в останній момент

Ще один простий принцип — мінімізувати час контакту «готового до виходу» одягу з домом і тваринами.

Чим пізніше ви вдягаєтеся перед виходом, тим менше шансів, що одяг встигне зібрати шерсть.

Тримайте засоби для очищення під рукою

Ролик для одягу або силіконова щітка мають бути не лише вдома, а й у сумці, авто або на роботі.

Це дозволяє швидко «оновити» зовнішній вигляд за кілька секунд і не носити з собою сліди линьки.

Не забувайте про догляд за тваринами

Регулярне вичісування — один із найефективніших способів контролювати шерсть у домі.

Навіть короткошерсті тварини потребують догляду: це зменшує линьку, покращує стан шкіри та загальний комфорт улюбленця. Чим менше зайвої шерсті на тварині — тим менше її на ваших речах.