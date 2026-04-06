Ці речі категорично не можна робити на Великдень: інакше накличите біду

Що не можна робити на Великдень

Дотримання правил Страсного тижня та святкових днів гарантувало гармонію в родині та успіх у господарстві на весь рік.

Страсна п’ятниця

Цей день — найскорботніший у церковному календарі, адже він присвячений розп’яттю та смерті Ісуса Христа. Народна мудрість накладала на Страсну п’ятницю суворі обмеження: прибирати, прати, працювати в саду — не можна. Вважалося, що будь-які побутові справи у цей день «відлякують» удачу та щастя з дому.

Є й рідкісні прикмети: не можна розчісувати волосся — аби не втратити життєву силу та здоров’я. Тиша, помірковані розмови, відмова від музики та розваг — це не лише прояв поваги до релігійного свята, а й спосіб захистити дім від негативної енергії.

Важливим символом є верба. Освячені гілочки зберігали за іконами, а старі — спалювали, очищаючи оселю від усього поганого. Верба, як одна з перших пробуджених весняних рослин, традиційно вважалася оберегом здоров’я та життєвої сили.

Велика субота

Цей день присвячений очікуванню свята та підготовці святкового кошика. Народні прикмети вважали колір яєць у кошику дуже важливим: світлі крашанки притягують позитив, темні можуть принести сумні новини.

Воду, у якій варили яйця, не виливали — нею вмивали обличчя дітям і дівчатам, щоб бути здоровими та красивими. Самшит, яким прикрашали кошик, символізує безсмертя та захищає від зурочень. Гілочки ставили біля дверей або вплітали у кошик як надійний оберіг.

Світле Воскресіння

Неділя — кульмінація святкування. Будь-яка фізична праця чи прибирання у цей день суворо заборонені — вважалося, що підмітання «вимітає» щастя та добробут з дому. Поле та город теж мали відпочивати.

Особливе благословення отримує перша людина, яка повертається з ранкового богослужіння. Освяченою писанкою торкалися тварин, стін будинку та плодових дерев, щоб забезпечити родючість і захист майна.

Цікавою є народна прикмета щодо яєць: дівчина, яка хоче вийти заміж, рахувала яйця на столі — парна кількість обіцяла весілля цього року. Новий одяг на святкову трапезу приносив фінансовий успіх та оновлював енергетику. Довго спати у цей день не можна — інакше лінощі та хвороби переслідуватимуть цілий рік.

Обливаний понеділок

Перший день після Великодня наповнений магією. Бути облитим водою — символ очищення від гріхів, хвороб та застарілого негативу. Чим більше води, тим більше везіння в житті.

Для дівчат це — знак швидкого заміжжя та міцного здоров’я, для хлопців — прихильність протилежної статі. Після обряду продовжували відвідувати родичів та обмінюватися писанками. Першим до дому мав заходити чоловік — це приносило родині стабільність і мир. Такі традиції не лише зберігали соціальні зв’язки, а й підтримували злагоду у громаді.