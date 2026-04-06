ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
2 хв

Ці речі категорично не можна робити на Великдень: інакше накличите біду

Світ великодніх свят завжди був сповнений таємниць, народних прикмет і суворих заборон. Ще з давніх часів наші предки поєднували християнські канони із дохристиянськими магічними уявленнями про захист дому та залучення добробуту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що не можна робити на Великдень

© pexels.com

Дотримання правил Страсного тижня та святкових днів гарантувало гармонію в родині та успіх у господарстві на весь рік.

Страсна п’ятниця

Цей день — найскорботніший у церковному календарі, адже він присвячений розп’яттю та смерті Ісуса Христа. Народна мудрість накладала на Страсну п’ятницю суворі обмеження: прибирати, прати, працювати в саду — не можна. Вважалося, що будь-які побутові справи у цей день «відлякують» удачу та щастя з дому.

Є й рідкісні прикмети: не можна розчісувати волосся — аби не втратити життєву силу та здоров’я. Тиша, помірковані розмови, відмова від музики та розваг — це не лише прояв поваги до релігійного свята, а й спосіб захистити дім від негативної енергії.

Важливим символом є верба. Освячені гілочки зберігали за іконами, а старі — спалювали, очищаючи оселю від усього поганого. Верба, як одна з перших пробуджених весняних рослин, традиційно вважалася оберегом здоров’я та життєвої сили.

Велика субота

Цей день присвячений очікуванню свята та підготовці святкового кошика. Народні прикмети вважали колір яєць у кошику дуже важливим: світлі крашанки притягують позитив, темні можуть принести сумні новини.

Воду, у якій варили яйця, не виливали — нею вмивали обличчя дітям і дівчатам, щоб бути здоровими та красивими. Самшит, яким прикрашали кошик, символізує безсмертя та захищає від зурочень. Гілочки ставили біля дверей або вплітали у кошик як надійний оберіг.

Світле Воскресіння

Неділя — кульмінація святкування. Будь-яка фізична праця чи прибирання у цей день суворо заборонені — вважалося, що підмітання «вимітає» щастя та добробут з дому. Поле та город теж мали відпочивати.

Особливе благословення отримує перша людина, яка повертається з ранкового богослужіння. Освяченою писанкою торкалися тварин, стін будинку та плодових дерев, щоб забезпечити родючість і захист майна.

Цікавою є народна прикмета щодо яєць: дівчина, яка хоче вийти заміж, рахувала яйця на столі — парна кількість обіцяла весілля цього року. Новий одяг на святкову трапезу приносив фінансовий успіх та оновлював енергетику. Довго спати у цей день не можна — інакше лінощі та хвороби переслідуватимуть цілий рік.

Обливаний понеділок

Перший день після Великодня наповнений магією. Бути облитим водою — символ очищення від гріхів, хвороб та застарілого негативу. Чим більше води, тим більше везіння в житті.

Для дівчат це — знак швидкого заміжжя та міцного здоров’я, для хлопців — прихильність протилежної статі. Після обряду продовжували відвідувати родичів та обмінюватися писанками. Першим до дому мав заходити чоловік — це приносило родині стабільність і мир. Такі традиції не лише зберігали соціальні зв’язки, а й підтримували злагоду у громаді.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie