Десять швидкорослих пряних трав, які ідеально підходять для літньої кулінарії і чудово доповнять сад

Швидкорослі пряні трави для саду і кухні / © pexels.com

Вони невибагливі, добре ростуть у домашніх умовах і вже за кілька тижнів дають першу зелень. В Real Simple зібрали найкращі трави, які ростуть швидко та ідеально підходять для літньої кулінарії:

Базилік — одна з найпопулярніших літніх трав. Він швидко проростає та активно відростає після зрізання. Ідеально підходить до салатів, пасти та томатних страв. М’ята — росте дуже швидко і легко розмножується. Її використовують для напоїв, десертів, соусів та освіжаючих літніх коктейлів. Кріп — класика української кухні. Він швидко дає зелень і добре росте як у відкритому ґрунті, так і в горщиках. Петрушка — не лише корисна, а й надзвичайно універсальна. За регулярного обрізання вона швидко відростає і забезпечує стабільний урожай. Зелена цибуля (шніт-цибуля) — одна з найшвидших у вирощуванні трав. Її можна зрізати вже через кілька тижнів після посадки, а вона знову і знову відростає. Орегано — має насичений аромат і чудово підходить для середземноморських страв. Росте швидко і не потребує складного догляду. Чебрець (тим’ян) — ароматна трава, яка додає стравам глибокого смаку. Добре росте на сонячних ділянках і швидко відновлюється після обрізання. Лимонна меліса — росте дуже активно та має приємний цитрусовий аромат. Ідеальна для чаю та літніх напоїв. Коріандр (кінза) — швидко дає перші листки, особливо при вирощуванні у прохолодніших умовах. Часто використовується в азійській та східній кухні. Рукола — хоча її часто сприймають як салатну зелень, вона належить до швидкорослих рослин. Її можна збирати вже через 3–4 тижні після висівння.

Поради для швидкого росту трав

Щоб отримати максимально швидкий урожай:

забезпечуйте достатньо світла (6–8 годин на день);

регулярно поливайте, але не перезволожуйте ґрунт;

зрізайте зелень, щоб стимулювати новий ріст;

використовуйте легкий, дренований ґрунт.

FAQ

Які трави найшвидше ростуть вдома на підвіконні?

Найшвидше ростуть м’ята, зелена цибуля, рукола та кріп — перший урожай можна отримати вже за кілька тижнів.

Чи можна вирощувати пряні трави в квартирі цілий рік?

Так, більшість трав добре ростуть у кімнатних умовах за достатнього освітлення та регулярного поливу.

Які трави найкраще підходять для початківців?

Для новачків ідеально підходять базилік, м’ята, петрушка та шніт-цибуля — вони невибагливі та швидко ростуть.

