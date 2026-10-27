Десять маловідомих фактів про українську мову: її походження, розвиток та унікальні особливості

Цікаві факти про українську мову / © Фото з відкритих джерел

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Українська мова має давнє коріння, самобутню звукову систему й особливості, які формувалися протягом багатьох століть. Важливий внесок у дослідження її походження зробив мовознавець Юрій Шевельов, чиї праці допомогли переосмислити історію української мови та спростувати радянські наративи, що стосувалися її розвитку. Про це пише ресурс «Радіо Свобода».

Хто такий Юрій Шевельов і чому його дослідження важливі

Юрій Шевельов (1908–2002) — видатний український мовознавець, літературознавець і дослідник історії української мови. Значну частину наукової діяльності він присвятив вивченню звукової системи української мови, її історичних змін і зв’язків з іншими слов’янськими мовами.

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Однією з найвідоміших його праць стала монографія «Історична фонологія української мови», у якій учений докладно дослідив, як формувалися характерні звукові особливості української. Шевельов аргументовано заперечував радянську концепцію про існування єдиної «колиски трьох братніх мов», наголошуючи на окремих шляхах розвитку української, білоруської та російської мов.

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10 фактів про українську мову: її походження та унікальні особливості

Українська мова має праслов’янське коріння. Українська належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Вона розвивалася на основі давніх слов’янських діалектів і поступово набула власних фонетичних, граматичних та лексичних особливостей. Мовознавець Юрій Шевельов спростовував радянську концепцію про спільну мову-предка, від якої нібито одночасно походять українська, білоруська та російська. Формування української мови почалося багато століть тому. Окремі характерні риси українського мовлення виникали ще в ранньому Середньовіччі, зокрема у VII–IX століттях. У цей період розпадалася праслов’янська мовна єдність, а регіональні діалекти поступово набували власних особливостей. Звукова система української формувалася століттями. Вимова голосних і приголосних, форми слів та інші мовні закономірності змінювалися поступово. У своїй праці «Історична фонологія української мови» Юрій Шевельов докладно дослідив ці процеси, пояснивши походження багатьох характерних рис сучасної української. Українська мова сформувалася на основі різних діалектів. Українська мова розвивалася завдяки взаємодії різних діалектних територій. Їхні особливості збереглися в сучасних північних, південно-західних і південно-східних говорах. Вони відрізняються вимовою, лексикою та окремими граматичними формами. Повноголосся — характерна риса українських слів. У словах «голова», «город», «берег» і «корова» є повноголосся — поєднання голосних і приголосних, яке виникло внаслідок історичного розвитку слов’янських мов. Такі форми допомагають дослідникам простежувати мовні відмінності між слов’янськими народами. Літературна українська об’єднала різні регіональні традиції. Сучасна українська літературна мова формувалася під впливом письменства, освіти та культурного життя різних регіонів. Важливу роль відіграли Наддніпрянщина й Галичина, чиї мовні та літературні традиції вплинули на становлення загальноприйнятих норм. В українській мові є характерне чергування голосних. У багатьох словах звуки «о» та «е» чергуються з «і». Наприклад: «стіл — стола», «ніс — носа», «ніч — ночі». Це явище пов’язане з історичними змінами звукової системи та є однією з помітних особливостей української мови. Українська мова зберігає м’який звук [ц’]. М’який [ц’] чуємо у словах «паляниця», «вулиця», «криниця». Особливості вимови приголосних формувалися історично й допомагають розрізняти звукові системи різних слов’янських мов. Звуки [г] і [ґ] мають різну вимову. В українській мові літерам «г» і «ґ» відповідають різні звуки. [Г] — гортанний щілинний, а [ґ] — проривний задньоязиковий. Цю різницю можна почути у словах «гора» та «ґанок». Українська мова збереглася попри заборони. У різні історичні періоди українську мову обмежували в освіті, книгодрукуванні та суспільному житті. Проте вона продовжувала розвиватися завдяки письменникам, науковцям, учителям і звичайним мовцям. Українська зберегла самобутність і стала важливою частиною культурної спадщини незалежної держави.

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