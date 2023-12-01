Десять корисних властивостей кунжута: які хвороби лікує, кому можна і не можна вживати

Лікарі рекомендують додавати до свого щоденного раціону насіння. Зокрема, насіння кунжуту, яке нормалізує тиск та холестерин, покращує імунітет і в цілому корисне для організму.

Що треба знати про кунжут

Кунжут — це культура, яку в основному вирощують для отримання олії з насіння. Зростає у тропічних районах Азії, Південної Америки, Африки. На думку археологів, кунжут одомашнили 5500 років тому на Індійському субконтиненті. Римляни, наприклад, розтирали кунжут з кмином, щоб отримати смачну пасту до хліба. А в Єгипні цю культуру вважали лікувальною.

Зазвичай насіння кунжута додають до різних страв для отримання хрумкої текстури та горіхового присмаку. Продукт використовується також як інгредієнт в косметиці, милі, ліках. Очищене насіння має молочний колір, але воно темніє після обсмажування.

В 100 г кунжуту містяться:

калорії - 567;

жир - 48 г;

вуглеводи - 26 г;

білок - 16,9 г;

кальцій - 131 мг;

залізо – 7,78 мг;

калій – 406 мг.

Згідно з аналізами, насіння кунжуту виявляє антиоксидантну, протизапальну, протимікробну, протиракову, протидіабетичну, антигіперліпідемічну, глистогінну та епатопротекторну властивості.

В чому користь кунжута

В чому користь кунжута / Фото: Pexels

Скільки на день можна з'їдати кунжута? Експерти з харчування рекомендують вживати не більше трьох чайних або однієї столової ложки кунжута на добу (якщо немає проблем зі здоров'ям). Краще цією дозою не зловживати, тому що переїдання цього продукту може викликати нудоту. В 100 г насіння велика кількість білка, тому воно надає енергії на цілий день. Так чим же корисний кунжут?

Відмінне джерело клітковини

У 30 г неочищенних зерен кунжута міститься близько 10% добової норми клітковини. Це харчове волокно потрібне для підтримання здоров'я травневої системи. Також воно допомагає знизити ризик ожиріння, цукрового діабету, різних серцевих захворювань.

Зниження холестерину

Згідно з дослідженнями, насіння кунжута знижує рівень холестерину і тригліцеридів, які збільшують ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Воно активно знижує рівень "поганого" холестерину у крові.

Вчені обстежили пацієнтів із діагностованим високим рівнем ліпідів в крові. Вони повинні були з'їдати на день кілька столових ложок очищенного кунжута протягом двох місяців. В результаті, рівень "поганого" холестерину в них знизився на 10%.

В ньому міститься білок

В одній порції кунжута міститься приблизно 5 г білка. При цьому, під час обсмажування зменшується кількість оксалатів та фітатів (речовини, які заважають його засвоєнню). Однак, лікарі стверджують, що кунжут не можна сприймати як повноцінну заміну білкових продуктів. Насамперед тому, що в ньому міститься мало лізину (амінокислота) у порівнянні з тваринними продуктами. Зате у порівнянні з бобовими у ньому більше цистеїну та метіоніну. За відсутності протипоказань кунжут можна додавати до вегетаріанського раціону.

Знижує тиск

Лікарі вивчили показники крові людей, які страждають на високий тиск. Щодня пацієнти повинні були з'їдати 2,5 г насіння кунжуту. Через місяць виявилося, що у них знизився систолічний артеріальний тиск у порівнянні з групою, яка отримувала плацебо. А ще кунжут містить антиоксиданти, що запобігає ризику утворення тромбів.

Чим корисний кунжут / Фото: Unsplash

Зміцнює кістки

В лушпинні та насінні кунжуту міститься кальцій. Проте в останніх також є фітинова кислота та оксалати, які знижують засвоєння мінералів. Тому потрібно знати, як правильно їсти кунжут, щоб засвоювався кальцій. Спочатку насіння замочують, а потім обсмажують. Якщо кунжут проростити, то можна також знизити майже вдвічі кількість оксалатів та фітинової кислоти.

Підтримує здоров'я крові

Нашому організму дуже потрібні вітамін В6 та залізо, які беруть участь у виробленні еритроцитів. В кунжуті ці речовини також містяться. А ще в насінні мало вуглеводів, зате багато білків і корисних жирів, що сприяє контролю рівня цукру. Окремо важливо розповісти про пінорезинол. Ця речовина пригнічує дію мальтази (травного ферменту), що також сприяє зменшенню цукру в крові.

Підсилює імунітет

В насінні кунжуту містяться цинк, залізо, мідь, селен, вітамін В6 та вітамін Е, які потрібні організму для розвитку. Наприклад, завдяки цинку відбувається розвиток та активізація певних лейкоцитів, що розпізнають мікроби і атакують їх.

Зменшує запалення

Пацієнти із захворюваннями нирок щодня протягом трьох місяців вживали суміш із 6 г кунжуту, гарбуза та 18 г насіння льону. Виявилося, що маркери їхнього запалення значно знизилися. Вчені пов'язують протизапальні властивості кунжуту з сезаміном — специфічним з'єднанням, якого багато і в насінні, і в олії.

В ньому багато антиоксидантів

З додаванням до раціону кунжуту пов'язана антиоксидантна активність у крові. Завдяки лігнатів в складі насіння допомагає боротися із окислювальним стресом, через який в організмі з'являється чимало проблем. А ще в кунжуті міститься гамма-токоферол. Це особлива варіація вітаміну Е, яка захищає роботу серцево-судинної системи.

Знімає біль

Кунжут приносить користь для суглобів через сезамін, який діє як протизапальний та антиоксидантний елемент, що захищає хрящі. Було проведено двомісячне дослідження, у якому люди з артритом колінного суглоба щодня вживали п'ять столових ложок порошку з насіння кунжуту разом з медикаментами. Болі в колінах у тих пацієнтів, яким додатково давали кунжут, знизилися набагато більше, ніж у тих, хто лише приймав ліки.

Кому не можна їсти насіння кунжуту

Як правильно їсти кунжут / Фото: Unsplash

Хоча кунжут надзвичайно корисний, все ж захоплюватися ним не варто. За неконтрольованого вживання можуть виникати проблеми із здоров'ям у тих людей, які мають захворювання печінки та шлунка. Лікарі не завжди радять вживати кунжут вагітним, адже може виникнути алергічна реакція, з'явитися нудота.

Як правильно їсти кунжут

Насіння кунжуту додають до готових страв або роблять на основі продукту різноманітні пасти. Білий кунжут використовують для виготовлення олії і для приготування різних страв. Він чудово підходить для салатів.

Чорний кунжут містить більше кальцію та антиоксидантів, його традиційно додають у десерти, випічку.

В арабських країнах популярною є паста тахіні на основі кунжута, до якої додають різноманітні спеції, оливкову олію, воду, лимонний сік. Тахіні додають до м'ясних та вегетаріанських страв.

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