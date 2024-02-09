Десять очевидних ознак: як зрозуміти, що тебе не поважають у стосунках

Неможливо уявити повноцінні стосунки без поваги. Якщо ви не хочете стати маріонеткою у чужих руках, переконайтесь, що ваш партнер дійсно цінує вас і поважає.

Ось на ці десять ознак потрібно звернути увагу. Якщо вони присутні в ваших стосунках, це означає, що партнер вас не поважає.

Флірт з іншими

Як зрозуміти, що тебе не поважають у стосунках? Будь-який флірт, за спиною чи відкрито перед партнером, вказує на те, що партнер вас зовсім не цінує. І не варто вірити казочкам, наче це все просто невинні жарти. Навіть найлегший флірт, особливо якщо він відбувається на ваших очах, є проявом нетактовності і неповаги.

Приниження на публіці

Найпідліший вчинок, який може зробити ваш партнер — це принизливі жарти чи догана вас у присутності інших. Така поведінка не варта ані джентльмена, ані вихованої дівчини. Людина, яка вас поважає, ніколи не поставить вас у незручне становище, навіть якщо буде чимось незадоволена.

Постійні недомовляння

Якщо вас цінують у стосунках, то вам не будуть знову і знову брехати чи приховувати будь-що за першої нагоди. Приховування інформації свідчить про те, що є щось, про що вам знати не слід, а це не дуже схоже на кохання, чи не так? Чуйний партнер вважає, що ви завжди заслуговуєте знати правду. А виправдання накшталт "я не хотів/ла, щоб ти переживала/в" зазвичай звучать у стосунках, яким не вистачає довіри.

Про вас забувають у компанії

Якщо партнеру нові знайомі чи навіть старі друзі важливіші за вас, це привід глибоко задуматися. Можливо, такі стосунки не варто навіть продовжувати. Тим більше не варто розраховувати на щось серйозне, якщо в компанії на вас взагалі не звертають уваги чи стороняться. Якщо вас соромляться, то про яку повагу може йти мова.

Скасування планів в останній момент

Коли людину по-справжньому цінують, то не будуть зловживати близькістю та готовністю прощати. Слід задуматися, якщо партнер часто запізнюється чи навіть скасовує плани в останню хвилину. Схоже на те, що з вами спілкуються лише тоді, коли немає цікавішого кандидата.

Ознаки, що вас не поважають у стосунках / Фото: Unsplash

Грубе звертання

Будь-які різкі вчинки чи слова — очевидна зневага до вас і ваших почуттів. В здорових стосунках ніколи не буде місця грубим спробам зачепити партнера "за живе".

Порівняння з колишніми

Як зрозуміти, що тебе не цінують і не поважають? Очевидно, що порівняння з минулим партнера абсолютній більшості людей буде болісним, тим більше, якщо воно на користь колишніх. Якщо вам надто часто розповідають про попередніх коханих варто натякнути, що ви не тримаєте цю людину біля себе.

Не приділяє уваги

Якщо вашому партнеру чи партнерці зовсім не цікаві ваші переживання, вони часто пропускають повз вуха ваші спроби вилити душу чи розповіді про те, як минув день, ймовірно, до вас ставляться без належної поваги. Як не дивно, але інтерес і повага часто йдуть пліч-о-пліч.

Ігнорування повідомлень

Якщо це звичайна практика, а не одиночний випадок, тим більше, якщо партнер може в силу своєї професії підтримувати зв'язок протягом дня, не важко здогадатися в чому справа. Очевидно, існує думка, що на вас можна не відволікатися. Тому про повагу у стосунках точно не йдеться.

Зневажання ваших переконань

Звичайно, якщо дві дорослі людини притримуються різних поглядів у житті, це нормально. Розбіжності жодним чином не повинні шкодити вашим стосункам. Однак так буває лише за однієї умови: якщо партнери поважають один одного. Якщо цього немає, то нерідко з'являється зневага до переконань іншої людини.

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