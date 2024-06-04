Деякі "застарілі" моделі сумок знову в тренді цього літа: стилісти радять зазирнути до маминої шафи

Всі ми чули популярну фразу про те, що мода циклічна. Часто фасони чи моделі, які втратили актуальність кілька років тому, знову стають популярними. Які сумки знову будуть в тренді влітку 2024 року?

Про них розповіли експерти на порталі Who What Wear. Поспішіть зазирнути до шафи своєї мами, можливо там на поличці ви знайдете давно забуті моделі сумок, які цього літа отримають нове життя.

Плетена шкіряна сумка

Звичайні шкіряні сумки часто здаються надто грубими та масивними, щоб поєднувати їх з літнім одягом. Тому стилісти радять звернути увагу на плетені моделі. Така шкіра має вигляд, наче виготовлена з соломи, що є більш актуальним для літнього періоду.

Плетені шкіряні сумки / Фото: Фото з відкритих джерел

Солом'яні сумки

Коли заходить тема літньої моди, такі сумки одразу спадають на думку. Деякі з них можна навіть використовувати як милі вечірні сумочки. Для цього зверніть особливу увагу на структуровані форми сумок з рафії. Сумка-кошик має більш вільний вигляд, вона чудово поєднується з будь-якими літніми образами.

Солом'яні сумки / Фото: Unsplash

Білі відтінки

Говорячи про універсальність в літній період, важко перемогти саме сумку білого кольору. Вона чудово поєднується з тими ж речами, що і сумка чорного відтінку, але має більш гармонійний вигляд, коли мова заходить про пастельні чи світлі кольори. Влітку домінують саме вони, тому, звичайно, краще обирати білі відтінки аксесуарів.

Сумки білого відтінку / Фото: Unsplash

Сумка для покупок

Хоча першочергово ці міцні сумки були створені для того, щоб піти на ринок і накупити свіжих овочів та фруктів, проте вони мають досить гармонійний вигляд з будь-яким повсякденним літнім образом. Вони досить об'ємні, щоб в них можна було вмістити всі важливі для вас речі, але мають легкий вигляд, який чудово підходить для літа.

Сумки для покупок / Фото: Фото з відкритих джерел

Кольорова замша

Шкіра завжди здається надто "важкою" для літа. Тому цього року ми можемо спостерігати, як тенденції плавно зміщуються в бік замшевих сумок в теплі місяці. Якщо ви полюбляєте яскраві кольори, рекомендуємо звернути увагу на замшеві моделі, тому що шкіра часто надто розсіює яскравіші тони, роблячи їх менш насиченими.

Замшеві яскраві сумки / Фото: Фото з відкритих джерел

Полотняні моделі

Навіть дизайнери вищого класу останні кілька сезонів демонструють нам полотняні моделі, які можна назвати елегантною альтернативою традиційним сумкам для покупок. Для літнього сезону підберіть собі варіант зі шкіряними ручками та оздобленням, які мають особливо вишуканий вигляд.

Полотняні сумки / Фото: Фото з відкритих джерел

З металевим покриттям

Незалежно від того, чи одягаєте ви у відпустку широкі лляні штани зі звичайним топом, чи вирішили прийти на вечірку у вишуканій сукні, будь-який образ буде мати глянцевий вигляд, якщо ви підберете до нього сумку в металевому кольорі.

Сумки з металевим покриттям

В'язані гачком моделі

В літні місяці такі легкі та повітряні на вигляд сумки дуже актуальні. Обирайте яскраві кольори та різноманітні силуети, щоб створити по-справжньому трендовий образ цього літа.

В'язані гачком моделі / Фото: Фото з відкритих джерел

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